Tanya Mittal का इस कंटेस्टेंट संग कुनिका सदानंद ने करवा दिया पैचअप, बोलीं-'मैं हाथ खींचकर लाई'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के घर में सभी दोस्त बनते हैं, लेकिन उनके रिश्ते की असली परीक्षा शो खत्म होने के बाद होती है। सलमान खान के शो के खत्म होने के बाद ऐसे ही कई कंटेस्टेंट हैं, जो बाहर आने के बाद एक-दूसरे से मुंह फेरते नजर आए।

जहां अमाल मलिक, गौरव खन्ना के साथ बाहर आने के बाद पार्टी करते दिखे, तो वहीं बसीर और नेहल ने एक-दूसरे को बाहर आते ही अनफॉलो कर दिया। वहीं तान्या और नीलम की दोस्ती में भी दरार आ गई थी। हालांकि, अब कुनिका सदानंद ने बाहर आकर बिछड़े दो लोगों का पैचअप करवा दिया।

कुनिका सदानंद ने बिछड़े दोस्तों को मिलवाया बीते दिन मुंबई में बिग बॉस 19 की ग्रैंड सक्सेस पार्टी रखी गई थी, जिसमें सलमान खान से लेकर फरहाना भट्ट, अभिषेक बजाज, नीलम गिरी, अमाल मलिक, शहबाज बदेशा, अशनूर कौर और गौरव खन्ना सहित सभी कंटेस्टेंट पार्टी में पहुंचे थे। तान्या मित्तल भी इस पार्टी में आईं, लेकिन वह जल्द ही वहां से चली गईं।