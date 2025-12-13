Language
    Tanya Mittal का इस कंटेस्टेंट संग कुनिका सदानंद ने करवा दिया पैचअप, बोलीं-'मैं हाथ खींचकर लाई'

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:39 PM (IST)

    बिग बॉस के घर में बने दोस्तों के रिश्ते अक्सर शो के बाद बदल जाते हैं। कुनिका सदानंद ने बिग बॉस 19 की पार्टी में हाल ही में दो ऐसे कंटेस्टेंट के बीच सु ...और पढ़ें

    कुनिका सदानंद ने करवाया तान्या मित्तल का पैचअप/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के घर में सभी दोस्त बनते हैं, लेकिन उनके रिश्ते की असली परीक्षा शो खत्म होने के बाद होती है। सलमान खान के शो के खत्म होने के बाद ऐसे ही कई कंटेस्टेंट हैं, जो बाहर आने के बाद एक-दूसरे से मुंह फेरते नजर आए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जहां अमाल मलिक, गौरव खन्ना के साथ बाहर आने के बाद पार्टी करते दिखे, तो वहीं बसीर और नेहल ने एक-दूसरे को बाहर आते ही अनफॉलो कर दिया। वहीं तान्या और नीलम की दोस्ती में भी दरार आ गई थी। हालांकि, अब कुनिका सदानंद ने बाहर आकर बिछड़े दो लोगों का पैचअप करवा दिया।

    कुनिका सदानंद ने बिछड़े दोस्तों को मिलवाया

    बीते दिन मुंबई में बिग बॉस 19 की ग्रैंड सक्सेस पार्टी रखी गई थी, जिसमें सलमान खान से लेकर फरहाना भट्ट, अभिषेक बजाज, नीलम गिरी, अमाल मलिक, शहबाज बदेशा, अशनूर कौर और गौरव खन्ना सहित सभी कंटेस्टेंट पार्टी में पहुंचे थे। तान्या मित्तल भी इस पार्टी में आईं, लेकिन वह जल्द ही वहां से चली गईं।

    पार्टी के अंदर की डिटेल्स देते हुए कुनिका सदानंद ने ये तो बताया ही कि उन्होंने कितनी मस्ती की, लेकिन इसी के साथ उन्होंने पार्टी में तान्या मित्तल और नीलम गिरी का पैचअप भी करवा दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए कुनिका ने कहा, "मैंने तान्या और नीलम की दोस्ती दोबारा करवा दी है। तान्या पार्टी में आईं तो मुझसे मिली, मेरे पैर छुए और बोला कि मैं बहुत हॉट लग रही हूं। वह बहुत ही प्यारी हैं, मैंने उनसे पूछा कि नीलम से मिली, तो उन्होंने कहा कि हां लेकिन बहुत अच्छे से नहीं। उसके बाद मैं गई और नीलम को खींचकर लाई और फिर हम तीनों ने साथ में डांस किया, जैसे हम लोग पहले के 2-3 हफ्तों में थे, वैसे ही एक-दूसरे के साथ समय बिताया"।

    क्यों शुरू हुआ नीलम-तान्या का झगड़ा?

    बिग बॉस 19 में नीलम गिरी को अपनी सबसे अच्छी दोस्त कहने वाली तान्या मित्तल का झगड़ा उनसे तब शुरू हुआ, जब वह बिग बॉस के घर से बाहर आईं। खुद तान्या मित्तल ने पैपराजी से बातचीत करते हुए ये बताया था कि उन्होंने नीलम को अनफॉलो दिया है, क्योंकि उन्होंने कुछ इंटरव्यूज देखें, जिसमें वह उनके बारे में भला बुरा बोल रही हैं"।

    हालांकि, दूसरी साइड नीलम ने कहा कि वह तान्या मित्तल के साथ उनकी गलतफहमी दूर करना चाहेंगी और आगे बढेंगी। कुनिका सदानंद का ये जेस्चर फैंस को बहुत पसंद आ रहा है।

