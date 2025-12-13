Language
    Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का एक्टिंग डेब्यू, फैंस बोले- 'थोड़ा ओवरएक्टिंग कर दी लेकिन...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:21 PM (IST)

    बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) की पॉपुलर कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को शो के बाद अपना पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट, एक ब्रांड विज्ञापन मिला है। यह विज्ञ ...और पढ़ें

    Hero Image

    तान्या मित्तल का ऐड शूट (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) भले ही बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) के विनर रहे हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तान्या मित्तल (Tanya Mittal) शो की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक हैं। शो खत्म होने के बाद भी वो लगातार ट्रेंड कर रही हैं। अब हाल ही में उन्हें अपना पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट भी मिल गया है।

     फैंस ने कहा ओवरएक्टिंग

    ये एक ब्रांड का विज्ञापन है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ फैंस उन्हें पसंद कर रहे हैं वहीं कई फैंस को लग रहा है कि उन्होंने ओवरएक्टिंग ज्यादा ही कर दी।

     
     
     
     कुछ लोगों ने की खूबसूरती की तारीफ

    एक यूजर ने कमेंट किया, "तान्या बेहद खूबसूरत लग रही हैं, यह उनका पहला ऐड शूट है। उन्होंने अपनी खूबसूरती, हाव-भाव और डायलॉग से कमाल कर दिया है। वह अपने साड़ी और ज्वेलरी के बिजनेस को भी प्रमोट कर रही हैं। शाबाश क्वीन।" एक अन्य इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, 'पहला और आखिरी शूट, ओवरएक्टिंग की दुकान।' एक अन्य ने कमेंट किया, 'बाकी सब छोड़ो... लेकिन इस ऐड में थोड़ी ओवरएक्टिंग सी लग रही है।'

     
     
     
     बता दें कि तान्या शो की 3rd रनर अप रहीं। ग्रैंड फिनाले के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, "आपके असीम प्यार, अटूट समर्थन और उनकी कहानी के हर अध्याय में उनके साथ चलने के लिए धन्यवाद। आप मेरी हमेशा की ताकत हैं।"

