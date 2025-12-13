Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का एक्टिंग डेब्यू, फैंस बोले- 'थोड़ा ओवरएक्टिंग कर दी लेकिन...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) भले ही बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) के विनर रहे हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तान्या मित्तल (Tanya Mittal) शो की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक हैं। शो खत्म होने के बाद भी वो लगातार ट्रेंड कर रही हैं। अब हाल ही में उन्हें अपना पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट भी मिल गया है।

