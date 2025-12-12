Bigg Boss 19: धर्म की बात आई तो भड़क गई Tanya Mittal, कहा- 'बाकी चीजों पर बोलो लेकिन मेरी आस्था...'
बिग बॉस 19 के खत्म होने के बाद भी विवाद जारी है, जिसमें प्रतियोगी तान्या मित्तल सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में तान्या ने अपनी आस्था पर ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के बाद भी इसका विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिनाले के बाद भी, प्रतियोगियों के खतरनाक इंटरव्यू, अंदरूनी तनाव और चौंकाने वाले दावों ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। सोशल मीडिया पर हलचल मची है, तरह-तरह की राय सामने आ रही हैं और शो खत्म होने के काफी समय बाद भी इन प्रतियोगियों के ड्रामे से दर्शक तृप्त नहीं हो पा रहे हैं।
सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं तान्या
एक प्रतियोगी जो रियलिटी शो में आने के बाद से ही इंटरनेट पर छाई हुई हैं, वो हैं तान्या मित्तल। शो खत्म होने के बाद भी, ये स्प्रीचुअल इंफ्लूएंसर के इंटरव्यू और हरकतें सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हाल ही में एक बातचीत में, तान्या ने एक और कमेंट किया जोकि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: वो जो आपने नहीं देखा! Tanya Mittal ने शेयर किया परिवार का वीडियो, फैंस बोले- 'आप वाकई अमीर...'
फिल्मी ज्ञान के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में स्प्रीचुअल इंफ्लूएंसर ने अपने आस-पास की सभी बकवासों को संबोधित किया और लोगों से उनके विश्वास पर सवाल न उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “आप मुझे गरीब बोलो, फेक बोलो, मेरी मम्मी के लिए बोलो, पापा के लिए बोलो मुझे कोई दिक्कत नहीं।”
View this post on Instagram
क्यों भड़क गईं तान्या मित्तल?
उन्होंने आगे कहा, "मेरा घर छोटा है बोलो, लिफ्ट नहीं है बोलो, बकलवा नहीं खाया कभी बोलो। मगर, मेरे राम जी, मेरी आस्था, मेरे भगवान, इसपे सवाल मत उठाओ क्योंकि किसी के आस्था पर सवाल उठना गलत है।"
तान्या ने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि कोई पूजा करने मंदिर में आता है तो उससे ये नहीं बोलते ना कि तुम नकली मंदिर में आए हो।
लोगों ने की तान्या की आलोचना
तान्या के बयान पर इंटरनेट पर खूब चर्चा हुई, सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाओं और तीखी राय से भर दिया। एक यूजर ने कहा, "धर्म का कार्ड बंद करो, बिग बॉस अब खत्म हो गया है।" दूसरे ने तान्या को "ओवरएक्टिंग की दुकान" कहा। एक यूजर ने टिप्पणी की, "भगवान आपके अकेले के नहीं हैं।" एक अन्य यूजर ने कहा, "भाई बिग बॉस खत्म हो गया है।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।