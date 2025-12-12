Bigg Boss 19: धर्म की बात आई तो भड़क गई Tanya Mittal, कहा- 'बाकी चीजों पर बोलो लेकिन मेरी आस्था...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के बाद भी इसका विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिनाले के बाद भी, प्रतियोगियों के खतरनाक इंटरव्यू, अंदरूनी तनाव और चौंकाने वाले दावों ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। सोशल मीडिया पर हलचल मची है, तरह-तरह की राय सामने आ रही हैं और शो खत्म होने के काफी समय बाद भी इन प्रतियोगियों के ड्रामे से दर्शक तृप्त नहीं हो पा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं तान्या एक प्रतियोगी जो रियलिटी शो में आने के बाद से ही इंटरनेट पर छाई हुई हैं, वो हैं तान्या मित्तल। शो खत्म होने के बाद भी, ये स्प्रीचुअल इंफ्लूएंसर के इंटरव्यू और हरकतें सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हाल ही में एक बातचीत में, तान्या ने एक और कमेंट किया जोकि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है।

View this post on Instagram A post shared by F I L M Y G Y A N (@filmygyan) क्यों भड़क गईं तान्या मित्तल? उन्होंने आगे कहा, "मेरा घर छोटा है बोलो, लिफ्ट नहीं है बोलो, बकलवा नहीं खाया कभी बोलो। मगर, मेरे राम जी, मेरी आस्था, मेरे भगवान, इसपे सवाल मत उठाओ क्योंकि किसी के आस्था पर सवाल उठना गलत है।" तान्या ने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि कोई पूजा करने मंदिर में आता है तो उससे ये नहीं बोलते ना कि तुम नकली मंदिर में आए हो।