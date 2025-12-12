'मेरा सच सामने न आ...', Gaurav Khanna की बर्थडे पार्टी में न जाने पर Tanya Mittal ने तोड़ी चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 खत्म होने के बाद भी कंटेस्टेंट्स काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। किसी के बीच दोस्ती हो गई तो वहीं कुछ कंटेस्टेंट्स के बीच दुश्मनी देखने को मिल रही है। बिग बॉस की थर्ड रनर-अप रहीं तान्या मित्तल (Tanya Mittal) ने शो से निकलते ही सभी घरवालों से दूरी बना ली है।

11 दिसंबर की शाम को बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने एक शानदार बर्थडे पार्टी होस्ट की थी। इस बर्थडे पार्टी में शो के लगभग सभी कंटेस्टेंट्स शामिल हुए थे, लेकिन तान्या मित्तल नहीं आई थीं। तान्या ने बताया कि आखिर मुंबई में रहकर वह क्यों गौरव की पार्टी में शामिल नहीं हुईं।

गौरव की पार्टी में क्यों नहीं गईं तान्या मित्तल? बिग बॉस 19 के घर में तान्या मित्तल के खिलाफ सभी कंटेस्टेंट्स जा चुके हैं। किसी ने उनके परिवार पर कमेंट किया तो किसी ने उन्हें फेक बताया। अब तान्या उन लोगों से नहीं मिलना चाहती हैं जिन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में तान्या ने गौरव की पार्टी में न जाने की वजह बताते हुए कहा-