शादीशुदा आदमी को डेट करने के दावे पर Tanya Mittal का फूटा गुस्सा, बोलीं- 'नीलम का भी बहुत बड़ा राज है'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नीलम गिरी और तान्या मित्तल बिग बॉस 19 के घर में अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब शो खत्म होने के बाद से ही उनमें नाराजगी चल रही है। तान्या ने शो से निकलते ही नीलम को अनफॉलो कर दिया और खुद इसकी वजह बताई थी। अब उन्होंने शादीशुदा शख्स को डेट करने के दावे पर चुप्पी तोड़ी है।

दरअसल, बिग बॉस 19 के घर में तान्या मित्तल गुंटुआ (टॉय) के साथ बातचीत करती हुई नजर आई थीं। शो में कुनिका सदानंद ने नीलम गिरी से पूछा कि उनका रियल लाइफ गुंटुआ (ब्वॉयफ्रेंड) कौन है, तब नीलम ने दावा किया था कि तान्या किसी शादीशुदा शख्स को डेट कर रही हैं, लेकिन वह उनका नाम नहीं बता सकती हैं।

शादीशुदा आदमी को डेट करने के दावे पर बोलीं तान्या अब बिग बॉस 19 के खत्म होने के बाद तान्या मित्तल ने शादीशुदा ब्वॉयफ्रेंड होने के दावे पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने इंडिया फोरम के साथ बातचीत में कहा, "नीलम का भी एक बहुत बड़ा राज है मेरे पास। जो आपको न बताऊं तो अच्छा है क्योंकि आपके सारे चैनल्स की टीआरपी फट जाएगी। कोई भी चैनल ले नहीं पाएगा उसको। मुझे पता चला कि एक लड़के ने खुद को मेरा ब्वॉयफ्रेंड बताया, मैंने उसका भी नाम नहीं लिया, ताकि उसके बच्चों के ऊपर बात न आए।"