    शादीशुदा आदमी को डेट करने के दावे पर Tanya Mittal का फूटा गुस्सा, बोलीं- 'नीलम का भी बहुत बड़ा राज है'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:06 PM (IST)

    बिग बॉस 19 के घर में नीलम गिरी (Neelam Giri) ने दावा किया था कि तान्या मित्तल (Tanya Mittal) एक शादीशुदा शख्स को डेट कर रही हैं। अब तान्या ने नीलम के ...और पढ़ें

    शादीशुदा शख्स को डेट करने के दावे पर तान्या मित्तल का रिएक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नीलम गिरी और तान्या मित्तल बिग बॉस 19 के घर में अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब शो खत्म होने के बाद से ही उनमें नाराजगी चल रही है। तान्या ने शो से निकलते ही नीलम को अनफॉलो कर दिया और खुद इसकी वजह बताई थी। अब उन्होंने शादीशुदा शख्स को डेट करने के दावे पर चुप्पी तोड़ी है।

    दरअसल, बिग बॉस 19 के घर में तान्या मित्तल गुंटुआ (टॉय) के साथ बातचीत करती हुई नजर आई थीं। शो में कुनिका सदानंद ने नीलम गिरी से पूछा कि उनका रियल लाइफ गुंटुआ (ब्वॉयफ्रेंड) कौन है, तब नीलम ने दावा किया था कि तान्या किसी शादीशुदा शख्स को डेट कर रही हैं, लेकिन वह उनका नाम नहीं बता सकती हैं।

    शादीशुदा आदमी को डेट करने के दावे पर बोलीं तान्या

    अब बिग बॉस 19 के खत्म होने के बाद तान्या मित्तल ने शादीशुदा ब्वॉयफ्रेंड होने के दावे पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने इंडिया फोरम के साथ बातचीत में कहा, "नीलम का भी एक बहुत बड़ा राज है मेरे पास। जो आपको न बताऊं तो अच्छा है क्योंकि आपके सारे चैनल्स की टीआरपी फट जाएगी। कोई भी चैनल ले नहीं पाएगा उसको। मुझे पता चला कि एक लड़के ने खुद को मेरा ब्वॉयफ्रेंड बताया, मैंने उसका भी नाम नहीं लिया, ताकि उसके बच्चों के ऊपर बात न आए।"

    Tanya Mittal Boyfriend

    तान्या मित्तल ने आगे कहा, "तो जैसे नीलम ने यह बात कही, मैं आपको कह रही हूं कि मेरे पास नीलम की ऐसी बात है जिससे आपके सारे चैनल्स की टीआरपी फट जाएगी और इसे मोरेलिटी कहते हैं। वो कहे जो कहना है। जितनी भी बुराई हो, मैं सह लूंगी। किसी के राज या किसी के बारे में उल्टी बात या किसी के बात पर सवाल, किसी के कैरेक्टर पर, किसी के प्यार पर, किसी के गुंटुआ पर, किसी के मैरिड मैन से प्यार पर... मतलब देखो न, क्या हालत हो गई है मेरी कि मुझे मैरिड आदमियों से प्यार करना पड़ रहा है।"

    तान्या मित्तल को पता है नीलम का बड़ा राज

    आप खुद तो दया खाओ। मैं सुंदर नहीं लग रही हूं। मैं मैरिड आदमी से प्यार क्यों करूंगी। जिस एक्स को आप लोग दावा कर रहे हो, वो भी शादीशुदा और बच्चों वाला है। आप यह भी तो सोचो कि मैं हर मैरिड आदमी से ही प्यार कर रही हूं। देश में सिंगल लड़के खत्म। बहुत बनिया हैं मैडम और सिंगल हैं। मैं किसी भी शादीशुदा आदमी का घर तोड़कर उससे प्यार नहीं करूंगी। 

