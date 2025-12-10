Viral Video: बाहर आते ही Tanya Mittal ने दिया अपनी अमीरी का सबूत? इतने लोगों में बांटे चांदी के सिक्के

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 को अगर किसी के नाम से याद किया जाएगा, तो वह हैं तान्या मित्तल। उन्होंने पूरे सीजन अपनी अमीरी की कहानियां सुना-सुनाकर फैंस को इरिटेट भी किया, लेकिन एंटरटेनमेंट भी पूरा दिया। एक तरफ घर में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) कहानियां सुना रही थीं, वहीं दूसरी तरफ बाहर उनके घर से लेकर फैक्ट्री तक हर चीज की जांच पड़ताल में लोग लगे हुए थे।

अब सलमान खान का शो खत्म होने के बाद तान्या मित्तल ने आखिरकार अपनी अमीरी का सबूत दे ही दिया। उनका एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वह 1 या 2 नहीं, बल्कि कई लोगों में चांदी के सिक्के बांटती हुई दिखाई दे रही हैं।

सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची थीं तान्या मित्तल बिग बॉस 19 के खत्म होने और एकता कपूर का शो मिलने के बाद तान्या मित्तल भगवान का शुक्रिया अदा करने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची थीं। इस दौरान उन्हें देखने के लिए मंदिर के बाहर ही स्कूल के बच्चों और उनके चाहने वालों की भीड़ इकठ्ठा हो गई।