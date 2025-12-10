Viral Video: बाहर आते ही Tanya Mittal ने दिया अपनी अमीरी का सबूत? इतने लोगों में बांटे चांदी के सिक्के
बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल शो खत्म होने के बाद अपनी अमीरी का सबूत देती नजर आईं। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने चांदी के सिक् ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 को अगर किसी के नाम से याद किया जाएगा, तो वह हैं तान्या मित्तल। उन्होंने पूरे सीजन अपनी अमीरी की कहानियां सुना-सुनाकर फैंस को इरिटेट भी किया, लेकिन एंटरटेनमेंट भी पूरा दिया। एक तरफ घर में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) कहानियां सुना रही थीं, वहीं दूसरी तरफ बाहर उनके घर से लेकर फैक्ट्री तक हर चीज की जांच पड़ताल में लोग लगे हुए थे।
अब सलमान खान का शो खत्म होने के बाद तान्या मित्तल ने आखिरकार अपनी अमीरी का सबूत दे ही दिया। उनका एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वह 1 या 2 नहीं, बल्कि कई लोगों में चांदी के सिक्के बांटती हुई दिखाई दे रही हैं।
सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची थीं तान्या मित्तल
बिग बॉस 19 के खत्म होने और एकता कपूर का शो मिलने के बाद तान्या मित्तल भगवान का शुक्रिया अदा करने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची थीं। इस दौरान उन्हें देखने के लिए मंदिर के बाहर ही स्कूल के बच्चों और उनके चाहने वालों की भीड़ इकठ्ठा हो गई।
इस बीच ही तान्या मित्तल उन्हें फॉलो कर रही पैपराजी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें चांदी का सिक्का देती नजर आईं। उन्होंने सिर्फ पैपराजी को ही नहीं, उनसे मिलने आए एक फैन को भी चांदी का सिक्का देकर बिना कहे ही अपनी अमीरी का सबूत दे दिया। तान्या मित्तल का ये जेस्चर कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, तो वहीं कुछ यूजर्स उनके इस जेस्चर को ड्रामा बता रहे हैं।
Tanya Mittal surprises the media personnel by gifting them silver coins 😱😱pic.twitter.com/CtmGOyzTml— BBTak (@BiggBoss_Tak) December 9, 2025
सोशल मीडिया पर मेकर्स ने दी ऐसी प्रतिक्रिया
तान्या मित्तल के चांदी के सिक्के बांटने वाले वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया अब दो हिस्सों में बंट चुका है। एक यूजर ने लिखा, "भाई ये तो सच में अमीर निकली, चांदी के सिक्के बांट रही है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "तान्या मित्तल ने बिग बॉस में इतनी फेकनेस फैला दी कि अब उसे कवरअप करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना"।
एक अन्य यूजर ने लिखा, "आप इतनी अमीर हो तो गोल्ड क्वाइन दे देतीं। अंबानी से ज्यादा अमीर हैं आप, बस शो ऑफ करती है कैमरा के सामने, पूरे सीजन यही किया है"।
