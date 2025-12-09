Tanya Mittal ने बिग बॉस खत्म होते ही गिरगिट की तरह बदला रंग, तोड़ दिया इस करीबी से रिश्ता!
बिग बॉस सीजन 19 खत्म हो चुका है, लेकिन इस सीजन की सबसे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट तान्या मित्तल बाहर आने के बाद भी लगातार सुर्खियों में हैं। तान्या मित्तल ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के असली रिश्तों का खेल शो से बाहर आने के बाद पता लगता है, क्योंकि बाहर आने के बाद अक्सर तीन महीने में साथ में बिताने वाले यही कंटेस्टेंट एक-दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बसीर अली और नेहल चुडास्मा हैं, जिन्होंने बिग बॉस में तो लव का खेल खेला, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया।
अब गिरगिट की तरफ रंग बदलने वालों में तान्या मित्तल का नाम भी शामिल हो गया है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने बिग बॉस के घर में जिन्हें अपना कहा, बाहर आते ही सबसे पहले उनसे नाता तोड़ा। क्यों तान्या ने अपने सबसे करीबी से तोड़ा रिश्ता, चलिए बताते हैं।
तान्या मित्तल के साथ नहीं रही इसकी दोस्ती
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में तान्या ने ये साफ-साफ कहा था कि वह नीलम गिरी से बाहर मिलेंगी और दोस्ती रखना चाहेंगी, लेकिन अन्य कंटेस्टेंट को वह ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगी। हालांकि, तान्या मित्तल ने अपनी बात से बिल्कुल अपोजिट किया है, क्योंकि रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने घर से निकलते ही सबसे पहले अपने सबसे करीबी दोस्त नीलम को ही इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 से निकलते ही Tanya Mittal को मिल गई फिल्म? बोलीं- 'मेरा करियर अच्छा होने वाला है'
इंस्टाग्राम पेज देसी पटाखा ने जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि तान्या मित्तल और नीलम दोनों ने ही ग्रैंड फिनाले के खत्म होते ही एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। रिपोर्ट्स की मानें तो तान्या मित्तल के नीलम को अनफॉलो करने की वजह ये थी कि उन्होंने बाहर उनका सपोर्ट नहीं किया।
तान्या मित्तल को फैंस ने बताया सही
हालांकि, तान्या मित्तल के नीलम गिरी से दोस्ती तोड़ने की डिसीजन को फैंस बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "नीलम सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट को फॉलो कर रही है, लेकिन तान्या मित्तल को नहीं कर रही है, इसका सीधा सा मतलब यही है कि वह तान्या को कभी अपनी दोस्त मानती ही नहीं थी"। दूसरे यूजर ने लिखा, "तान्या को सच में नीलम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे दोस्त घातक होते हैं"।
एक और अन्य यूजर ने लिखा, "आई थिंक तान्या मित्तल को सच में सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट्स से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी उसकी केयर और प्यार डिजर्व नहीं करता है"। एक और फैन ने लिखा, "तान्या ये तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, नीलम तुम्हारी दोस्ती डिजर्व भी नहीं करती"।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।