Tanya Mittal ने बिग बॉस खत्म होते ही गिरगिट की तरह बदला रंग, तोड़ दिया इस करीबी से रिश्ता!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के असली रिश्तों का खेल शो से बाहर आने के बाद पता लगता है, क्योंकि बाहर आने के बाद अक्सर तीन महीने में साथ में बिताने वाले यही कंटेस्टेंट एक-दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बसीर अली और नेहल चुडास्मा हैं, जिन्होंने बिग बॉस में तो लव का खेल खेला, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया।

अब गिरगिट की तरफ रंग बदलने वालों में तान्या मित्तल का नाम भी शामिल हो गया है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने बिग बॉस के घर में जिन्हें अपना कहा, बाहर आते ही सबसे पहले उनसे नाता तोड़ा। क्यों तान्या ने अपने सबसे करीबी से तोड़ा रिश्ता, चलिए बताते हैं।

तान्या मित्तल के साथ नहीं रही इसकी दोस्ती बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में तान्या ने ये साफ-साफ कहा था कि वह नीलम गिरी से बाहर मिलेंगी और दोस्ती रखना चाहेंगी, लेकिन अन्य कंटेस्टेंट को वह ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगी। हालांकि, तान्या मित्तल ने अपनी बात से बिल्कुल अपोजिट किया है, क्योंकि रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने घर से निकलते ही सबसे पहले अपने सबसे करीबी दोस्त नीलम को ही इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है।

तान्या मित्तल को फैंस ने बताया सही हालांकि, तान्या मित्तल के नीलम गिरी से दोस्ती तोड़ने की डिसीजन को फैंस बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "नीलम सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट को फॉलो कर रही है, लेकिन तान्या मित्तल को नहीं कर रही है, इसका सीधा सा मतलब यही है कि वह तान्या को कभी अपनी दोस्त मानती ही नहीं थी"। दूसरे यूजर ने लिखा, "तान्या को सच में नीलम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे दोस्त घातक होते हैं"।