पकड़ी गईं Tanya Mittal! 'बिग बॉस 19' से निकलते ही एक्स कंटेस्टेंट पर लगा बड़ा आरोप, उठ रहे अमीरी पर सवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रॉन्ग गेम के अलावा बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) अपनी अमीरी को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रही हैं। वह खुद को हमेशा ही अमीर बताती हैं, लेकिन घरवाले और सोशल मीडिया यूजर्स इस पर सवाल उठाते रहते हैं। अब एक बार फिर तान्या की अमीरी पर सवाल उठ रहे हैं।

तान्या मित्तल बिग बॉस 19 खत्म होने के बाद विवादों में फंस गई हैं। पहले नीलम गिरी को अनफॉलो करने पर उन्होंने ध्यान खींचा था और अब एक स्टाइलिस्ट के आरोप के बाद वह चर्चा में आ गई हैं। तान्या पर स्टाइलिस्ट ने पैसे क्लियर न करने, कपड़े वापस न करने और स्टाइलिस्ट-डिजाइनर को नीचा दिखाने के लिए क्लास लगाई है।

स्टाइलिस्ट का तान्या मित्तल पर आरोप स्टाइलिस्ट रिद्धिमा शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट में तान्या मित्तल पर आरोप लगाते हुए कहा, "मैंने हमेशा हर इंटरव्यू में तान्या को सपोर्ट किया है। आप मेरे सभी इंटरव्यू, मैंने जो बाइट्स रिकॉर्ड किए हैं, सेलिब्रिटी वोटिंग वीडियो, सपोर्टिंग वीडियो देख सकते हैं। यहां तक कि उनके अपने इंटरव्यू में भी मैं उन्हें सपोर्ट कर रही थी। मेरे से ही कपड़े सोर्स करवाकर हमें ही एटीट्यूड दिखा रही हैं।"

तान्या ने स्टाइलिस्ट को नहीं लौटाए कपड़े रिद्धिमा ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "और मैं एक बात साफ कर दूं। एक डिजाइनर और एक स्टाइलिस्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं स्टाइलिस्ट हूं। पूरे एक हफ्ते तक हर साड़ी और लहंगा मैंने भेजा था और वे सभी महंगे थे। आप खुद ब्रांड्स चेक कर सकते हैं। अब तक कुछ भी वापस नहीं किया गया है। उन्हें कपड़े पसंद आए, लेकिन एक बार भी उन्होंने तारीफ नहीं की। अब वह मुंह बना रही हैं और टेलर-डिजाइनर के बारे में बात कर रही हैं? क्या एटीट्यूड है। बहुत बढ़िया। क्या इज्जत ऐसी होती है?"

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 से निकलते ही Tanya Mittal को मिल गई फिल्म? बोलीं- 'मेरा करियर अच्छा होने वाला है' पैसे नहीं दे रही हैं तान्या मित्तल रिद्धिमा ने कहा, "यह कैसा बर्ताव है? कल उन्हें दोपहर 1:30 बजे सिद्धि विनायक जाना था और सुबह 11 बजे मुझे कॉल आया कि उन्हें एक आउटफिट चाहिए। मैंने फिर भी एक घंटे के अंदर सब कुछ अरेंज कर दिया। यहां तक कि पोर्टर डिलीवरी का पेमेंट भी मैंने ही किया। कम से कम स्टाइलिस्ट, टेलर और डिजाइनर की थोड़ी इज्जत तो करो। बिग बॉस में एक हफ्ते का पेमेंट 50 हजार होता है। मैंने जितने भी आउटफिट भेजे, वे सब महंगे थे। कल का लहंगा ही 58 हजार का था। और फिर भी मैं बहुत कम चार्ज कर रही हूं।"