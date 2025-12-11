Bigg Boss 19: वो जो आपने नहीं देखा! Tanya Mittal ने शेयर किया परिवार का वीडियो, फैंस बोले- 'आप वाकई अमीर...'

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 (BiggBoss 19) के घर में जब तान्या मित्तल (Tanya Mittal) आई थीं तो उन्होंने अपने परिवार के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की। फैमिली वीकेंड में उनका अपने परिवार के सदस्यों वाला जो वीडियो आया था उसे भी तान्या ने देखने से इनकार कर दिया था। अब तान्या मित्तल ने आखिरकार इंस्टाग्राम पर दिवाली के लिए रिकॉर्ड किया गया वो वीडियो शेयर किया है।

तान्या ने वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "वो दिवाली के वीडियो जो आप सबने नहीं देखे।" तान्या ने इसे सबसे इमोशनलवीडियो बताया।क्लिप में, तान्या की बीना मौसी और मौसाजी अपने बच्चों के साथ उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। तान्या ने कैप्शन में लिखा, "बिग बॉस में एंट्री के दौरान मैंने जो साड़ी पहनी थी... वो उन्होंने मुझे प्यार से चुनकर तोहफे में दी थी।"

यह भी पढ़ें- 'बिग बॉस 19' फेम Tanya Mittal पर बड़ा आरोप, स्टाइलिस्ट ने कहा- 'न पैसे दिए और ना ही...'





View this post on Instagram A post shared by Tanya Mittal (@tanyamittalofficial)

मौसी जी ने सिखाए कई सारे गुण

तान्या ने आगे बताया कि मौसी जी और मौसा जी उनके लिए कितने जरूरी हैं। तान्या ने बताया कि बीना मौसी ने उन्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला और भाई दूज पर बाटी बनाना भी सिखाया। इसके साथ ही उन्होंने तान्या को खाटू श्याम जी के भजन, अमृतवाणी, बसोड़ा की पूजा, गौरी-गणगौर के गीत भी सिखाए।

View this post on Instagram A post shared by Tanya Mittal (@tanyamittalofficial)

फैंस ने तान्या मित्तल को बताया भाग्यशाली

तान्या ने आगे बताया कि उनके मौसाजी ही वह शख्स हैं जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे, खासकर जब उन्होंने उन्हें फोन किया और कहा, "मौसाजी, मुझसे नहीं हो रहा...मुझे घर आना है।" तान्या ने कहा, "हर दिन मैं प्रार्थना करती हूं। अगले जन्म में, मैं फिर से आपकी बेटी बनना चाहती हूं। प्रशंसकों ने कमेंट्स में तान्या की तारीफ करते हुए लिखा, "आप सचमुच बहुत अमीर हैं क्योंकि आपका परिवार इतना खूबसूरत है।" दूसरे ने टिप्पणी की, "आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका ऐसा परिवार है और आपका परिवार भी बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें आप जैसा सदस्य मिला है।"

यह भी पढ़ें- शादीशुदा आदमी को डेट करने के दावे पर Tanya Mittal का फूटा गुस्सा, बोलीं- 'नीलम का भी बहुत बड़ा राज है'



