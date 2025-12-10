क्या अनुपमा फेम निधि शाह के साथ था Gaurav Khanna का अफेयर? एक्ट्रेस ने दिया जवाब

एंटरटेनमेंटडेस्क, नईदिल्ली। अनुपमा सीरियल में किंजल शाह का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री निधि शाह सुर्खियों में हैं। दरअसल एक सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया है कि उनका अपने को-एक्टर गौरव खन्ना के साथ अफेयर है। गौरव खन्ना ने सीरियल में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाया है। वहीं बिग बॉस सीजन 19 जीतने के बाद से गौरव खन्ना और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं।

आकांक्षा चमोला के साथ की गौरव खन्ना ने शादी शो में आने के बाद गौरव खन्ना काफी हाईलाइट हुए और फैमिलीवीक सीजन में जब उनकी पत्नी घर में आई उसके बाद से उनकी छवि 'ग्रीन फ्लैग' की हो गई। गौरव ने अभिनेत्री आकांक्षा चमोला से शादी की है। हालांकि अभी तक आकांक्षा ने डेटिंग की खबर पर रिएक्ट नहीं किया है लेकिन गौरव के साथ नाम जुड़ने की खबर पर निधि ने तपाक से अपनी राय जरूर दर्ज कराई।