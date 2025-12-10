क्या अनुपमा फेम निधि शाह के साथ था Gaurav Khanna का अफेयर? एक्ट्रेस ने दिया जवाब
अनुपमा सीरियल की अभिनेत्री निधि शाह, जो किंजल का किरदार निभाती हैं इन दिनों चर्चा में हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि निधि का गौरव खन्ना के साथ अ ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंटडेस्क, नईदिल्ली। अनुपमा सीरियल में किंजल शाह का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री निधि शाह सुर्खियों में हैं। दरअसल एक सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया है कि उनका अपने को-एक्टर गौरव खन्ना के साथ अफेयर है। गौरव खन्ना ने सीरियल में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाया है। वहीं बिग बॉस सीजन 19 जीतने के बाद से गौरव खन्ना और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं।
आकांक्षा चमोला के साथ की गौरव खन्ना ने शादी
शो में आने के बाद गौरव खन्ना काफी हाईलाइट हुए और फैमिलीवीक सीजन में जब उनकी पत्नी घर में आई उसके बाद से उनकी छवि 'ग्रीन फ्लैग' की हो गई। गौरव ने अभिनेत्री आकांक्षा चमोला से शादी की है। हालांकि अभी तक आकांक्षा ने डेटिंग की खबर पर रिएक्ट नहीं किया है लेकिन गौरव के साथ नाम जुड़ने की खबर पर निधि ने तपाक से अपनी राय जरूर दर्ज कराई।
किससे था गौरव खन्ना का अफेयर?
दरअसल ये सब तब शुरु हुआ जब निधि ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लाइक किया जिसमें बताया गया कि वो ट्रॉफी के हकदार नहीं है। उनके लाइक्स ने तुरंत ही अटकलों और अनुमानों से भरी टिप्पणियों की बाढ़ ला दी, खासकर शो में उनके पिछले संबंधों को देखते हुए। एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया, "अनुपमा के दौरान उनका अफेयर था।" निधि ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हंसते हुए इमोजी के साथ कहा, "हां, तुम्हें बहुत पता है।"
ट्राफी डिजर्व नहीं करते गैरव खन्ना
फ्री प्रेस जनरल ने जब गौरव से पूछा गया कि जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बीबी19 घर में कुछ खास नहीं किया फिर भी जीत हासिल की, उन्हें वह क्या कहेंगे, तो अभिनेता ने कहा, "मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं वहां अंदर मौजूद 15 लोगों को खुश करने के लिए नहीं था। मैं वहां मुझे देखने वाले 15 करोड़ लोगों को खुश करने के लिए था, और कहीं न कहीं मैंने अपनी छाप छोड़ी है, मैंने उनके दिलों को छुआ है, और इसीलिए उन्होंने मुझे वोट दिया है। और उन्होंने मुझे लगातार वोट दिया है क्योंकि ये लोग, अंदर मौजूद ये 15 लोग, हर हफ्ते मुझे नॉमिनेट कर रहे थे।"
