    पत्नी को नहीं, Gaurav Khanna ने इन्हें दिया अपनी जीत का श्रेय, जीतने के बाद बताई किस रणनीति के साथ खेला गेम

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:15 PM (IST)

    टेलीविजन अभिनेता गौरव खन्ना ने अपनी जीत का श्रेय अपनी पत्नी को नहीं, बल्कि किसी और को दिया है। उन्होंने खुलासा किया कि गेम जीतने के लिए उन्होंने एक खा ...और पढ़ें

    गौरव खन्ना ने इसे दिया अपनी जीत का क्रेडिट/ फोटो- Instagram

    जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। बिग बॉस 19 का टाइटल गौरव खन्ना ने अपने नाम किया है। जहां कई फैंस को लगा कि गौरव ये जीत डिजर्व करते हैं, तो वहीं कुछ का ये मानना था कि उन्हें बैठे बिठाए ही सबकुछ मिल गया है। शो जीतने के बाद अब हाल ही में गौरव खन्ना ने बताया कि किस वजह से उन्हें ये जीत मिली है।

    इसके साथ ही गौरव खन्ना ने उनकी गेम में रणनीति का भी खुलासा किया। गौरव ने अपनी जीत का क्रेडिट पत्नी आकांक्षा को नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे खास लोगों को दिया।

    इस रणनीति से गौरव ने जीती ट्रॉफी

    शो में जीतने के लिए रणनीति की जरूरत होती है। टीवी अभिनेता गौरव खन्ना भी अपनी कुछ रणनीतियों के तहत ही रियलिटी शो बिग बास 19 जीते हैं। कानपुर से ताल्लुक रखने वाले गौरव कहते हैं, ‘कानपुर में मेरे माता-पिता की परवरिश, इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव और टीवी की पावर यह सब कुछ इस जीत में काम आया। कोई एक पहलू भी इसमें कम होता, तो शायद नहीं जीत पाता। मैं कानपुर में पला-बढ़ा हूं, वहां माता-पिता ने ऐसी परवरिश की है, जहां मैं किसी पर भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। अपना रिएक्शन देने में समय लगाता हूं। पहले समझता हूं कि सामने वाला मुझसे कोई अटेंशन तो नहीं चाहता है। मैंने अपने तरीके से जवाब दिया है। गेम में सब इसलिए ही परेशान भी थे कि मैं उनके खेल को अपना खेल बना लेता था"।

    सुपरस्टार के टैग पर गौरव ने कही ये बात

    शो में गौरव को सुपरस्टार का टैग भी मिल गया था। इस पर गौरव कहते हैं, ‘मैं आम इसांन हूं, न मैंने सुपरस्टर वाले कपड़े पहने, न मेकअप किया, मैं चप्पल में घूमता था। मेरा अपना तरीका है, न मैं जीवन में किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश होता हूं, न दुखी।’ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ और बिग बास 19 जीतने के बाद क्या गौरव खतरों के खिलाड़ी में भी भाग लेंगे? इस पर उन्होंने कहा, ‘मुझ पर यह दबाव न बनाएं कि जिस शो में जाता हूं, जीत जाता हूं। जैसी सामने सीढ़ी आएगी, वैसे उस पर चढूंगा।’