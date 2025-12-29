Language
    'तुम्हारे पास कुछ नहीं है...', Tanya Mittal के होम-फैक्ट्री टूर पर Farrhana Bhatt ने दिया ऐसा रिएक्शन

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:48 AM (IST)

    बिग बॉस 19 के बाद तान्या मित्तल (Tanya Mittal) अपना घर और फैक्ट्री का टूर करवा रही हैं और उन लोगों को सफाइयां दे रही हैं जो उन्हें झूठा और फेक बता रहे ...और पढ़ें

    तान्या मित्तल को लेकर बदले फरहाना भट्ट के सुर। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के घर में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) का फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) के साथ बॉन्ड काफी पसंद किया गया था। हालांकि, फिनाले वीक में दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। बाद में शो खत्म होने के बाद न तान्या फरहाना से मिलीं और ना ही उनके जन्मदिन पर आईं।

    बिग बॉस 19 के बाद फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल ने साथ में एड किया और उनकी जोड़ी फैंस को भा गई थी। अब फरहाना ने तान्या के साथ काम करने पर अपना रिएक्शन शेयर किया है।

    तान्या संग काम करने पर फरहाना भट्ट का रिएक्शन

    एक हालिया इंटरव्यू में फरहाना भट्ट ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें तान्या मित्तल (Tanya Mittal) के साथ एक एड शूट करना है तो उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था। फिल्म विंडो के साथ बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा, "जब मेरी टीम ने बोला कि निव्या का एड है और आपको तान्या के साथ करना है तो मैं वाकई हंस दी। क्योंकि मैंने इमेजिन किया कि एड कैसे बनेगा। इसमें क्या-क्या दिखाएंगे वो।"

    तान्या के होम-फैक्ट्री टूर पर क्या बोलीं फरहाना?

    तान्या मित्तल शो खत्म होने के बाद अपना होम और फैक्ट्री टूर कर फेक बताने वालों को करारा जवाब दे रही हैं। फरहाना ने इस बारे में कहा, "क्या है क्या नहीं, मुझे वाकई फर्क नहीं पड़ता है। लोग यह बोल रहे हैं कि वो लोगों को बुलाकर अपना घर दिखा रही है। क्यों नहीं दिखाएगी, वो उसका घर है। उसको जो दिखाना है, दिखाने दो। अब उसको दिया है ऊपरवाले ने तो वो दिखाएगी। जिसके पास नहीं है वो क्या दिखाएगा। जो भी वह अपनी जिंदगी में कर रही है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे सीजन तो बोला गया कि तुम फेक हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कहीं नहीं जाती तुम कुछ करने।"

    तान्या के सपोर्ट में उतरीं फरहाना

    फरहाना भट्ट ने कहा कि शों में तान्या को फिजूल का टार्गेट किया गया। उन्होंने कहा, "वाइल्ड कार्ड (मालती चाहर) आई, उसने और चीज को बढ़ाया, फिर नेहल सीक्रेट रूम गई और फिर वापस आने के बाद उसने तान्या को ही पकड़ा। वह बहुत बेतुकी चीजें थीं। मतलब कुछ लोगों के पीछे पड़ना बहुत बेतुका था, जैसे जीशान कादरी और तान्या मित्तल। मुझे इन चीजों से कोई परेशानी नहीं थी। अगर तुम मेरे साथ मेस नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं होऊंगी। तुम बाहर कुछ भी बोलो, मुझे क्या है। अंदर भी कुछ भी बोलो, मुझे क्या।"

    बिग बॉस 19 के बाद बदलीं तान्या मित्तल?

    फरहाना भट्ट ने कहा कि शो में तान्या के साथ उन्हें कंपनी पसंद आई। उन्होंने तान्या संग अपने मोमेंट को याद किया। साथ ही यह भी बताया कि शो के बाद वह थोड़ा बदल गई हैं। उन्होंने तान्या संग अपनी मुलाकात के बारे में कहा, "वो मैडम अपनी दुनिया में थीं। वह बहुत खुश थीं। उनका अलग बर्ताव था। उस वक्त हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। मैं भी अपने जोन में थी। हम वैसे नहीं मिले, जैसे दोस्त मिलते हैं। हालांकि, उनके परिवार और स्टाफ बोल रहे हैं कि तुम फरहाना के साथ वापस फ्रेंडशिप कर लो। हमारी दोस्ती टूटी ही कहां थी। यह हमेशा से ऐसा ही था। वह अपने आप में बिजी थी। शायद वह शूट पर फोकस कर रही थी।"

