Bigg Boss 19 से निकलने के बाद प्रेमानंद बाबा की शरण में पहुंची Tanya Mittal, हुईं इमोशनल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:32 PM (IST)

    बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) की फाइनलिस्ट तान्या मित्तल शो के बाद भी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के कारण चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने वृंदावन ...और पढ़ें

    प्रेमानंद महाराज जी के सामने तान्या मित्तल (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 की फाइनलिस्ट तान्या मित्तल शो खत्म होने के बाद भी अपनी लक्जरी लाइफ का बखान करने की वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में शो से बाहर आने के बाद तान्या ने पवित्र नगर वृंदावन की यात्रा की और वहां स्प्रीचुअल गुरु प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया।

    परिवार के साथ पहुंची तान्या मित्तल

    तान्या मित्तल ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रेमानंद जी के आश्रम की एक वीडियो शेयर की है जिसके बैकग्राउंड में राधा राधा गाना बज रहा है। उन्होंने इसके साथ एक कैप्शन भी लिखा। तान्या ने लिखा, "परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से आज अपने भैया-भाभी, प्रिंसी दी, स्वीटी दी और अपनी प्यारी भतीजियों के साथ मिलने का सौभाग्य मिला। काश आज बड़ी मामी भी होती। उनके दिए हुए संस्कार हम सब बच्चों में आज भी जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे।"

    रियलिटी शो में रहने के दौरान, कई घरवालों ने उनके बयानों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इसमें तान्या ने दावा किया था कि उनके घर में लिफ्ट है,जो खाने को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाती है। हाल की रिपोर्टों और फुटेज से अब पुष्टि हो गई है कि तान्या के बयान सही थे।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Tanya Mittal (@tanyamittalofficial)

    तान्या ने की सबकी बोलती बंद

    बिग बॉस 19 में तान्या द्वारा बताए गए घर की लिफ्ट की पुष्टि कई सोर्सेज में हुई है, जिनमें द न्यूज पिंच भी शामिल है। रसोई की इस अनोखी सुविधा पर प्रशंसकों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिनमें से एक ने टिप्पणी की, "सबकी बोलती बंद... वाह हमारी क्वीन," जबकि दूसरे ने लिखा, "मैं बिग बॉस 19 के अधिकांश प्रतियोगियों से आपके लिए सार्वजनिक माफी की प्रतीक्षा कर रहा हूं।" तान्या ने ये भी कहा था कि घर पर उनका स्टाफ उन्हें बॉस कहकर बुलाता है।

