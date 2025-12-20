Bigg Boss 19 से निकलने के बाद प्रेमानंद बाबा की शरण में पहुंची Tanya Mittal, हुईं इमोशनल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 की फाइनलिस्ट तान्या मित्तल शो खत्म होने के बाद भी अपनी लक्जरी लाइफ का बखान करने की वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में शो से बाहर आने के बाद तान्या ने पवित्र नगर वृंदावन की यात्रा की और वहां स्प्रीचुअल गुरु प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें