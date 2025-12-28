बिना गलती के Malti Chahar को मारते-पीटते थे माता-पिता, तनाव भरे बचपन पर बोलीं- 'मुझे कोई आजादी...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर (Deepak Chahar) की बहन मालती चाहर (Malti Chahar) ने भले ही रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में अपनी निजी जिंदगी के बारे में खास बात न की हो, लेकिन शो से निकलने के बाद उन्होंने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा और माता-पिता के अलगाव पर बात की है।

मिस इंडिया रह चुकीं मालती चाहर को सलमान खान होस्टेड शो बिग बॉस 19 से पॉपुलैरिटी मिली है। वह वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में आई और टॉप 6 फाइनलिस्ट में से एक रहीं। शो खत्म होने के बाद मालती ने एक हालिया इंटरव्यू में अपने निजी जिंदगी से जुड़ा बड़ा खुलासा किया है।

तनाव से भरा रहा मालती का बचपन मालती चाहर ने बताया कि आखिर क्यों उनके माता-पिता उन्हें मारा करते थे। उनका बचपन कैसा बीता और क्यों उनके माता-पिता अलग हो गए। सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में एक्स कंटेस्टेंट ने कहा, "मेरे माता-पिता के बीच बहुत ज्यादा तनाव था। वे हमेशा लड़ते रहते थे और बड़ी बहन होने के नाते मुझे यह सब देखना पड़ता था। मेरे भाई ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, जिससे वह इन लड़ाइयों से दूर रहता था।"