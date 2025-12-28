बिना गलती के Malti Chahar को मारते-पीटते थे माता-पिता, तनाव भरे बचपन पर बोलीं- 'मुझे कोई आजादी...'
बिग बॉस 19 से मशहूर हुईं मालती चाहर (Malti Chahar) ने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता क्यों उन्हें मारा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर (Deepak Chahar) की बहन मालती चाहर (Malti Chahar) ने भले ही रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में अपनी निजी जिंदगी के बारे में खास बात न की हो, लेकिन शो से निकलने के बाद उन्होंने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा और माता-पिता के अलगाव पर बात की है।
मिस इंडिया रह चुकीं मालती चाहर को सलमान खान होस्टेड शो बिग बॉस 19 से पॉपुलैरिटी मिली है। वह वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में आई और टॉप 6 फाइनलिस्ट में से एक रहीं। शो खत्म होने के बाद मालती ने एक हालिया इंटरव्यू में अपने निजी जिंदगी से जुड़ा बड़ा खुलासा किया है।
तनाव से भरा रहा मालती का बचपन
मालती चाहर ने बताया कि आखिर क्यों उनके माता-पिता उन्हें मारा करते थे। उनका बचपन कैसा बीता और क्यों उनके माता-पिता अलग हो गए। सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में एक्स कंटेस्टेंट ने कहा, "मेरे माता-पिता के बीच बहुत ज्यादा तनाव था। वे हमेशा लड़ते रहते थे और बड़ी बहन होने के नाते मुझे यह सब देखना पड़ता था। मेरे भाई ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, जिससे वह इन लड़ाइयों से दूर रहता था।"
मालती चाहर को IPS बनाना चाहते थे पिता
मालती चाहर ने आगे कहा, "मैंने अपने पिता को बताया था कि मैं मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेना चाहती हूं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहती हूं लेकिन वह चाहते थे कि मैं IPS ऑफिसर बनू। उन्हें लगता था कि मुझे इन सपनों से दूर रखकर, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। मुझे 11वीं क्लास तक छोटे बाल रखने पड़े और कोई आजादी नहीं दी गई। इसका मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ।"
मालती चाहर के माता-पिता क्यों हुए अलग?
मालती ने आगे बताया कि उनके माता-पिता उन्हें क्यों पीटते थे। उन्होंने कहा, "हम एक 1BHK फ्लैट में रहते थे। ऐसे में जब आपके माता-पिता लड़ रहे हों तो आप कहां जाएंगे? कई बार मेरे पिता से बहस करने के बाद मेरी मां मुझे मारती थीं और कभी-कभी मेरे पिता भी ऐसा ही करते थे। उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि इसका मुझ पर क्या असर हुआ। उनके बीच कम्पैटिबिलिटी इश्यू थी और वे पिछले 13 सालों से अलग रह रहे हैं।"
