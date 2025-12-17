Malti Chahar: बिग बॉस-19 के बाद अब क्या करेंगीं मालती चाहर? बताई फ्यूचर प्लानिंग, भाई की सरप्राइज विजिट से हुईं इमोशनल



प्रश्न: बिग बॉस-19 से बाहर आने के बाद आगरा लौटने पर कैसा लग रहा है और घरवालों की क्या प्रतिक्रिया थी?

उत्तर: बिग बॉस-19 बाहर आने के बाद घर लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार के साथ समय बिताना सुकून दे रहा है और सभी सदस्य बहुत खुश हैं। उनका प्यार और सपोर्ट देखकर मन भर आया, यह अनुभव कभी नहीं भूलने वाला है।



प्रश्न: बिग बॉस हाउस में सबसे यादगार पल कौन सा था और भाई दीपक चाहर की विजिट का अनुभव कैसा रहा?

उत्तर: घर का सबसे यादगार पल भाई दीपक चाहर की सरप्राइज विजिट रहा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा, यह शाकिंग और इमोशनल था। भाई के आने से मुझे नई एनर्जी मिली और यह पल हमेशा दिल में रहेगा।



प्रश्न: शो में आपने कई विवादों का सामना किया, क्या लगता है कि इससे आपकी पर्सनैलिटी को सही तरीके से दिखाया गया?

उत्तर: शो में विवादों के बावजूद मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी को काफी हद तक सही तरीके से दिखाया गया। अभी तक मैंने कोई बड़ा गलत चित्रण नहीं देखा, दर्शकों ने मेरी मजबूती से खेलने का सराहा है आगे और बेहतर होगा।



प्रश्न: बिग बॉस के बाद अब आपके एक्टिंग, डायरेक्टिंग या माडलिंग में आगे के क्या प्लान हैं?

उत्तर: बिग बॉस के बाद एक्टिंग, डायरेक्टिंग और माडलिंग में पूरी तरह आगे बढ़ूंगी। कई रोचक प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जो जल्द शुरू होंगे। फैंस का इंतजार जल्द खत्म होगा।



प्रश्न: दीपक चाहर की बहन के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन शो के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने में कितना सफल महसूस करती हैं?

उत्तर: दीपक चाहर की बहन के रूप में पहचान थी, लेकिन बिग बास से अपनी अलग पहचान बनाने का मकसद पूरा हुआ। दस साल से आफर आ रहे थे, इस बार जाकर लोगों तक पहुंची।