    'मेरे होंठों पर...' बुजुर्ग डायरेक्टर ने बहाने से की Malti Chahar के साथ जबरदस्ती, कांप गई थीं एक्ट्रेस

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कास्टिंग काउच के अपने भयावह अनुभव का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक प्रसिद् ...और पढ़ें

    मालती चाहर ने शेयर किया कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेटर दीपक चाहर (Deepak Chahar) की बहन मालती (Malti Chahar)  हाल ही में लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में नजर आईं थीं। एक्ट्रेस ने यहां आते ही सबकी नाक में दम कर दिया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में मालती ने अपने साथ हुए भयावह कास्टिंग काउच अनुभव के बारे में बात की और बताया कि इसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और सदमे में डाल दिया।

    डायरेक्टर ने पार की हदें

    मालती ने शो में अपने सफर और शोबिज इंडस्ट्री में एक अभिनेत्री के तौर पर झेली गई मुश्किलों के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने होस्ट सिद्धार्थ कन्नन को बेझिझक बताया कि इंडस्ट्री में उनका सफर उतना आसान नहीं रहा जितना दिखता है। उन्होंने एक घटना का भी जिक्र किया जब एक बुजुर्ग फिल्म निर्माता ने उनसे बात करते समय अपनी सीमा पार करने की कोशिश की थी।

     
     
     
    बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं लोग

    कास्टिंग काउच के अनुभवों के बारे में बात करते हुए, मालती ने कहा कि इस इंडस्ट्री में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा, "हां, कभी-कभी ऐसा होता है। एक-दो बार लोग अपनी किस्मत आजमा सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि कई लोग बॉडी लैंग्वेज से किसी व्यक्ति की सीमाओं का अंदाजा लगा लेते हैं। यहां के लोग बहुत समझदार हैं। वे आपके स्वभाव और बॉडी लैंग्वेज को समझ जाते हैं। एक-दो लोगों ने हद पार की, एक ने तो बदतमीजी भी की, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मेरी सीमाओं को समझा।"

     
     
     
    मेरे साथ जबरदस्ती - मालती

    मालती ने आगे कहा कि एक फेमस डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रही थीं। काम के सिलसिले में कई बार उनसे मिलती भी थी। लेकिन एक बार काम खत्म होते ही मैंने उन्हें हग किया, वो भी साइड से क्योंकि वो मेरे पिता की उम्र के थे, लेकिन मैं क्या देखती हूं कि उन्होंने अचानक बदले में मुझे लिप्स पर किस करने की कोशिश की। मैं समझ ही नहीं पाई ये क्या हुआ, वो काफी उम्रदराज हैं, फिर जो मैंने उन्हें सही किया। इसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिली। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी को भी बाप मत मानो, सबसे बचके रह। लेकिन उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था।’

    बता दें कि मालती चाहर ने बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी. शो में आते ही उनकी केमिस्ट्री अमाल मलिक से काफी पसंद की गई।

