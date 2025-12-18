'मेरे होंठों पर...' बुजुर्ग डायरेक्टर ने बहाने से की Malti Chahar के साथ जबरदस्ती, कांप गई थीं एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेटर दीपक चाहर (Deepak Chahar) की बहन मालती (Malti Chahar) हाल ही में लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में नजर आईं थीं। एक्ट्रेस ने यहां आते ही सबकी नाक में दम कर दिया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में मालती ने अपने साथ हुए भयावह कास्टिंग काउच अनुभव के बारे में बात की और बताया कि इसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और सदमे में डाल दिया।

डायरेक्टर ने पार की हदें मालती ने शो में अपने सफर और शोबिज इंडस्ट्री में एक अभिनेत्री के तौर पर झेली गई मुश्किलों के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने होस्ट सिद्धार्थ कन्नन को बेझिझक बताया कि इंडस्ट्री में उनका सफर उतना आसान नहीं रहा जितना दिखता है। उन्होंने एक घटना का भी जिक्र किया जब एक बुजुर्ग फिल्म निर्माता ने उनसे बात करते समय अपनी सीमा पार करने की कोशिश की थी।