Bigg Boss 19 के घर में नेहल से बसीर अली-जीशान कादरी की हुई भयकंर लड़ाई, फरहाना के हाथ से छिनेगी कैप्टेंसी?

Bigg Boss 19 रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के घर में एक बार फिर बड़ा बवाल होने वाला है। वीकेंड का वार में उठी चिंगारी से बिग बॉस के घर में आग लगने वाली है। आलम यह है कि फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) की कैप्टेंसी पर बात आ गई है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित शो बिग बॉस 19 के घर में हर वीकेंड का वार के बाद नया ड्रामा शुरू हो जाता है। वीकेंड का वार में कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो घरवालों के बीच लड़ाई का कारण बन जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। शो में नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) की बसीर अली और जीशान कादरी के साथ बड़ा झगड़ा होने की खबर आ रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीक्रेट रूम से बाहर आने के बाद से ही नेहल दूसरे ग्रुप की तारीफों के पुल बांध रही हैं, यहां तक कि उन्हीं के साथ बैठ रही हैं। वीकेंड का वार में होस्ट सलमान खान (Salman Khan) ने उनसे कहा था कि वह किन्हीं तीन कंटेस्टेंट्स के चेहरे से नकाब उतारना है और उन्होंने बिना झिझक तीन कंटेस्टेंट्स का नाम लिया जिसमें से एक उनका करीबी दोस्त रह चुका है।

नेहल के चक्कर में भिड़े दो ग्रुप यह कंटेस्टेंट्स थे तान्या मित्तल, बसीर अली और जीशान कादरी। सलमान ने नेहल को करेक्ट किया कि वह सीक्रेट रूम में बार-बार अमाल मलिक का नाम ले रही थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा। खैर, बसीर और जीशान से पंगा शायद नेहल को भारी पड़ जाए। बिग बॉस तक की खबर के मुताबिक, वीकेंड का वार के बाद नेहल की बसीर और जीशान के साथ गंदी लड़ाई हो गई है।