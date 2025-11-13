इंतजार खत्म! The Devil Wears Prada 2 का दमदार टीजर रिलीज, फर्स्ट लुक में छाए ऐनी हैथवे-मेरिल स्ट्रीप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 19 साल का इंतजार अब आखिरकार खत्म होने वाला है। हॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड कॉमेडी ड्रामा द डेविल वियर्स प्राडा का सीक्वल आ रहा है जिसकी पहली झलक ने फैंस को एक्साइटमेंट से भर दिया है।

डेविड फ्रैंकल कॉमेडी ड्रामा द डेविल वियर्स प्राडा लेकर आए थे जिसमें मेरिल स्ट्रीप, ऐनी हैथवे, स्टैनली टुसी और एमिली ब्लंट मुख्य भूमिकाओं में थीं। रिलीज के वक्त यह फिल्म काफी चर्चा में रही थी और इसे क्रिटिक्स व दर्शकों की तरफ से अच्छा रिव्यू भी मिला था।

द डेविल वियर्स प्राडा 2 का टीजर आउट जब से मेकर्स ने अनाउंस किया था कि द डेविल वियर्स प्राडा 2 आ रही है, तभी से दर्शकों के बीच इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट थी। अब आखिरकार सीक्वल की पहली झलक सामने आई है जिसमें ऐनी हैथवे और मेरिल स्ट्रीप अपने-अपने लुक में छा गई हैं।

51 सेकंड के इस टीजर ट्रेलर में ऐनी हैथवे और मेरिल स्ट्रीप गॉर्जियस लुक में एक-दूसरे को टशन दिखाते हुई नजर आ रही हैं। उनका पहला लुक छा गया है। टीजर ट्रेलर में देखा जा सकता है कि मिरांडा (मेरिल स्ट्रीप) और एंडी (ऐनी हैथवे) की मुलाकात लिफ्ट में होती है। मिरांडा, एंडी से बोलती हैं, "बहुत देर हो गई।" और ऐनी बस हां में हां मिलती है। खास बात यह है कि दोनों महिलाएं अब बराबरी पर खड़ी हैं जो दर्शा रहा है कि इस बार एंडी सिर्फ असिस्टेंट नहीं बल्कि मिरांडा की बराबर पर आ गई हैं।