Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंतजार खत्म! The Devil Wears Prada 2 का दमदार टीजर रिलीज, फर्स्ट लुक में छाए ऐनी हैथवे-मेरिल स्ट्रीप

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:47 PM (IST)

    The Devil Wears Prada 2: करीब दो दशक के बाद हॉलीवुड का मोस्ट एंटीसिपेटेड सीक्वल द डेविल वियर्स प्राडा 2 बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। ऐनी हैथवे और मेरिल स्ट्रीप स्टारर फिल्म का धांसू टीजर रिलीज किया गया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    द डेविल वियर्स प्राडा का टीजर हुआ रिलीज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 19 साल का इंतजार अब आखिरकार खत्म होने वाला है। हॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड कॉमेडी ड्रामा द डेविल वियर्स प्राडा का सीक्वल आ रहा है जिसकी पहली झलक ने फैंस को एक्साइटमेंट से भर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डेविड फ्रैंकल कॉमेडी ड्रामा द डेविल वियर्स प्राडा लेकर आए थे जिसमें मेरिल स्ट्रीप, ऐनी हैथवे, स्टैनली टुसी और एमिली ब्लंट मुख्य भूमिकाओं में थीं। रिलीज के वक्त यह फिल्म काफी चर्चा में रही थी और इसे क्रिटिक्स व दर्शकों की तरफ से अच्छा रिव्यू भी मिला था।

    द डेविल वियर्स प्राडा 2 का टीजर आउट

    जब से मेकर्स ने अनाउंस किया था कि द डेविल वियर्स प्राडा 2 आ रही है, तभी से दर्शकों के बीच इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट थी। अब आखिरकार सीक्वल की पहली झलक सामने आई है जिसमें ऐनी हैथवे और मेरिल स्ट्रीप अपने-अपने लुक में छा गई हैं।

    51 सेकंड के इस टीजर ट्रेलर में ऐनी हैथवे और मेरिल स्ट्रीप गॉर्जियस लुक में एक-दूसरे को टशन दिखाते हुई नजर आ रही हैं। उनका पहला लुक छा गया है। टीजर ट्रेलर में देखा जा सकता है कि मिरांडा (मेरिल स्ट्रीप) और एंडी (ऐनी हैथवे) की मुलाकात लिफ्ट में होती है। मिरांडा, एंडी से बोलती हैं, "बहुत देर हो गई।" और ऐनी बस हां में हां मिलती है। खास बात यह है कि दोनों महिलाएं अब बराबरी पर खड़ी हैं जो दर्शा रहा है कि इस बार एंडी सिर्फ असिस्टेंट नहीं बल्कि मिरांडा की बराबर पर आ गई हैं।

    यह भी पढ़ें- The Devil Wears Prada का जल्द आएगा सीक्वल, डिज्नी ने रिलीज डेट पर दिया बड़ा अपडेट

     

    कब रिलीज होगी द डेविल वियर्स प्राडा 2?

    द डेविल वियर्स प्राडा 2 की रिलीज डेट भी टीजर के साथ रिवील कर दी गई है। यह फिल्म अगले साल यानी 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सीक्वल में चारों कलाकारों की वापसी हुई है, लेकिन नई कहानी के साथ। फिल्म का निर्देशन भी डेविड फ्रैंकल ही कर रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- The Devil Wears Prada 2: देखा क्या! नए लुक में छाईं एमिली ब्लंट, ब्लांड हेयर और काले चश्में में बिखेरा स्वैग