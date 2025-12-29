The RajaSaab Collection: धुरंधर के लिए खतरा बनी द राजासाब! प्रभास की फिल्म ने प्री-सेल्स में कर ली इतनी कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म द राजासाब आखिरकार रिलीज होने के लिए एकदम तैयार है। इस फिल्म से प्रभास दो साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। आखिरी बार अभिनेता को कल्कि 2898 एडी (Kalki 2898 AD) में देखा गया था।

प्रभास की फिल्म द राजासाब का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। यह एक हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म है जिसमें बाहुबली एक्टर का अलग अवतार देखने को मिलेगा। फिल्म की रिलीज को भले ही 10 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से इसकी टिकटें बिकनी शुरू हो गई हैं। आलम यह है कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही करोड़ों की कमाई कर डाली है।

विदेशों में खुली द राजासाब की एडवांस बुकिंग दरअसल, द राजासाब की प्री-सेल्स शुरू हो गई लेकिन सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में। एडवांस बुकिंग शुरू होते ही फिल्म ने दमदार कमाई की है। सोमवार को मेकर्स ने एक पोस्टर जारी करते हुए डाटा शेयर किया है। फिल्म से प्रभास का पोस्टर शेयर करते हुए बताया गया कि एडवांस बुकिंग में फिल्म ने कितना कमाया है। मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, "रीबेल साब का क्रेज अभी शुरू ही हुआ है। नॉर्थ अमेरिका में प्री-सेल्स 200k डॉलर और जारी हैं। भारत की सबसे बड़ी हॉरर फैंटेसी।"