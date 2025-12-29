The RajaSaab Collection: धुरंधर के लिए खतरा बनी द राजासाब! प्रभास की फिल्म ने प्री-सेल्स में कर ली इतनी कमाई
The Rajasaab Advance Box Office Collection: प्रभास की हॉरर-कॉमेडी द राजासाब की रिलीज की बेताबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी से सिनेमाघ ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म द राजासाब आखिरकार रिलीज होने के लिए एकदम तैयार है। इस फिल्म से प्रभास दो साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। आखिरी बार अभिनेता को कल्कि 2898 एडी (Kalki 2898 AD) में देखा गया था।
प्रभास की फिल्म द राजासाब का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। यह एक हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म है जिसमें बाहुबली एक्टर का अलग अवतार देखने को मिलेगा। फिल्म की रिलीज को भले ही 10 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से इसकी टिकटें बिकनी शुरू हो गई हैं। आलम यह है कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही करोड़ों की कमाई कर डाली है।
विदेशों में खुली द राजासाब की एडवांस बुकिंग
दरअसल, द राजासाब की प्री-सेल्स शुरू हो गई लेकिन सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में। एडवांस बुकिंग शुरू होते ही फिल्म ने दमदार कमाई की है। सोमवार को मेकर्स ने एक पोस्टर जारी करते हुए डाटा शेयर किया है। फिल्म से प्रभास का पोस्टर शेयर करते हुए बताया गया कि एडवांस बुकिंग में फिल्म ने कितना कमाया है। मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, "रीबेल साब का क्रेज अभी शुरू ही हुआ है। नॉर्थ अमेरिका में प्री-सेल्स 200k डॉलर और जारी हैं। भारत की सबसे बड़ी हॉरर फैंटेसी।"
एक दिन में करोड़ों में हुई द राजासाब की कमाई
29 दिसंबर 2025 की सुबह में ही नॉर्थ अमेरिका में द राजासाब ने 2 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। प्रभास स्टारर फिल्म एक दिन पहले ही विदेशो में रिलीज होगी। द राजासाब US थिएटर्स में 8 जनवरी 2026 को दस्तक देगी। वहीं, भारतीय सिनेमाघरों में यह फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है। अभी तक भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है।
सबसे महंगी फिल्मों में शुमार द राजासाब
प्रभास की द राजासाब तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। फिल्म का निर्देशन मारुति ने किया है। इस फिल्म में निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, संजय दत्त और बोमन ईरानी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।
