प्रभास की ‘The Raja Saab’ में मालविका मोहनन की एंट्री, भैरवी बनकर रहस्मयी दुनिया में करेंगी प्रवेश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रभास (Prabhas) की फिल्म द राजा साब को लेकर दर्शकों में खास उत्साह है। फिल्म में एक्टर के अपोजिट निधि अग्रवाल नजर आएंगी। हाल ही में इसका एक गाना बेंगलुरु के एक मॉल में लॉन्च किया गया था जहां निधि फैंस की भारी भीड़ में फंस गई थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फैंस ने जताई खुशी अब मेकर्स धीरे-धीरे बची हुई कास्ट से भी पर्दा उठा रहे हैं। द राजा साब में आधिकारिक तौर पर मालविका मोहनन की एंट्री हो गई है। मालविका फिल्म में भैरवी का किरदार निभाएंगी। इस अनाउंसमेंट ने फिल्म के प्रमोशन में एक बड़ा ट्विस्ट जोड़ दिया है। भैरवी को एक रहस्यमयी, स्टाइलिश और दमदार शख्सियत के रूप में पेश किया जा रहा है, जिससे फिल्म की कहानी के प्रति जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। इंडिया की सबसे बड़ी आने वाली हॉरर फैंटेसी कही जा रही इस फिल्म के लिए यह अनाउंसमेंट नया रोमांच लाएगी।