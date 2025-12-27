Language
    प्रभास की ‘The Raja Saab’ में मालविका मोहनन की एंट्री, भैरवी बनकर रहस्मयी दुनिया में करेंगी प्रवेश

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:55 PM (IST)

    प्रभास की आगामी हॉरर फैंटेसी फिल्म 'द राजा साब' दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। फिल्म में निधि अग्रवाल मुख्य भूमिका में हैं, और अब मा ...और पढ़ें

    मालविका मोहनन की फिल्म में एंट्री (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रभास (Prabhas) की फिल्म द राजा साब को लेकर दर्शकों में खास उत्साह है। फिल्म में एक्टर के अपोजिट निधि अग्रवाल नजर आएंगी। हाल ही में इसका एक गाना बेंगलुरु के एक मॉल में लॉन्च किया गया था जहां निधि फैंस की भारी भीड़ में फंस गई थीं।

    फैंस ने जताई खुशी

    अब मेकर्स धीरे-धीरे बची हुई कास्ट से भी पर्दा उठा रहे हैं। द राजा साब में आधिकारिक तौर पर मालविका मोहनन की एंट्री हो गई है। मालविका फिल्म में भैरवी का किरदार निभाएंगी। इस अनाउंसमेंट ने फिल्म के प्रमोशन में एक बड़ा ट्विस्ट जोड़ दिया है। भैरवी को एक रहस्यमयी, स्टाइलिश और दमदार शख्सियत के रूप में पेश किया जा रहा है, जिससे फिल्म की कहानी के प्रति जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। इंडिया की सबसे बड़ी आने वाली हॉरर फैंटेसी कही जा रही इस फिल्म के लिए यह अनाउंसमेंट नया रोमांच लाएगी।

    ब्लैक साड़ी में नजर आईं मालविका

    इसका एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है जिसमें मालविका ब्लैक कलर की साड़ी, स्टेटमेंट ब्लाउज, लेयर्ड ब्रेसलेट्स, टेक्सचर्ड हैंडबैग और सनग्लासेस को स्टाइल के साथ उठाते हुए नजर आ रही हैं। उनकी शांत भरी नजरें और आत्मविश्वासी अंदाज एक साथ एलीगेंस और खतरनाक आकर्षण दोनों को बखूबी दिखा रहा है। पीछे दिखता सूना सा कॉरिडोर माहौल को और भूतिया बनाता है और साफ दिखाता है कि भैरवी फिल्म के रहस्य में एक बेहद अहम किरदार है।

     
     
     
    कब रिलीज होगी फिल्म?

    गानों और ट्रेलर को मिल रही जोरदार दर्शक प्रतिक्रिया के बाद द राजा साब लगातार जबरदस्त गति पकड़ रहा है। मारुति द्वारा लिखित और निर्देशित द राजा साब, पीपल मीडिया फैक्ट्री और आईवीवाई एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म में प्रभास, संजय दत्त, बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और ऋद्धि कुमार नजर आएंगे। यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में 9 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

