Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रभास की हीरोइन पर गिद्धों की तरह टूटा पुरुषों का झुंड, Nidhi Agarwal का 31 सेकेंड का वीडियो कंपा देगा रूह

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:02 PM (IST)

    Nidhi Agarwal Viral Video: 2017 में फिल्म मुन्ना माइकल से अपने बॉलीवुड करियर की शुरूआत करने वाली एक्ट्रेस निधि अग्रवाल साउथ का जाना माना नाम हैं। हाल ...और पढ़ें

    Hero Image

    भीड़ ने किया निधि अग्रवाल संग बुरा बर्ताव

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सितारों को लेकर फैंस के बीच क्रेज कोई नई बात नहीं है। अबतक कई स्टार्स को आपने देखा होगा, जो अक्सर अपने फैंस के चलते बदसलूकी और बुरे व्यवहार का शिकार हो जाते हैं। हालांकि अक्सर फैंस के बीच फंसना स्टार्स के लिए भी मुसीबत बन जाता है और अब यही हुआ है द राजा साहब की एक्ट्रेस के साथ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भीड़ ने की निधि अग्रवाल संग बदसलूकी

    हुआ ये कि निधि अग्रवाल (Nidhhi Agerwal) जल्द ही फिल्म द राजा साहब (The Raja Sahab) में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में निधि अग्रवाल प्रभास के साथ दिखने वाली हैं। फिल्म के प्रमोशन्स में निधि इन दिनों लगी हुई हैं। हाल ही में हैदराबाद में फिल्म के एक गाने की लॉन्चिंग के लिए निधि पहुंची थीं। गाना लॉन्च इवेंट के लिए निधि यहां आईं तो फैंस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन जैसे ही वो इवेंट से बाहर निकलकर आ रही थीं, इसी बीच उन्हें भीड़ ने घेर लिया।

     

    वीडियो में भीड़ देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हीरोइन के ऊपर किस कदर ये फैंस के रूप में लोगों की बदसलूकी (Nidhi Agarwal Viral Video) है। निधि अपनी ड्रेस से खुद को बचाती नजर आईं। इस भीड़ ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश भी की। जैसे-तैसे करके निधि अपनी कार तक पहुंचीं और खुद को कार में लॉक किया और तब जाकर उनके सांस में सांस आई। वीडियो के आखिर में डरी-सहमी निधि कहती हुई दिख रही हैं कि, आखिर ये सब था क्या।

    यह भी पढ़ें- Kalki 2: दीपिका के बाद Priyanka Chopra भी होगी प्रभास की फिल्म से बाहर? 'देसी गर्ल' ने रखी ये डिमांड

    सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

    निधि (Nidhi Agarwal) जब कार की तरफ जा रही थीं तो लोगों ने उनके साथ जो व्यवहार किया बेहद खराब था। इस वीडियो के आने के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है। एक-एक करके लोग अब इस पर भड़ास निकाल रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि, जानवरों का बर्ताव भी इससे अच्छा होता है।

    troll

    एक ने लिखा कि, फैंस को अपनी हद में रहने की जरूरत है। इसके अलावा सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने भी इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने लिखा कि, लकड़बग्घों से भी बदतर बर्ताव करने वाले पुरुषों का झुंड था ये। इसके अलावा कई और लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

    sripada

    हालांकि कई लोगों का आरोप प्रभास (Prabhas) के फैंस पर भी है। लोगों का कहना है कि ये प्रभास के फैंस हैं, जिन्होंने निधि अग्रवाल (Nidhi Agarwal Mobbed By Fans) के साथ ये बदसलूकी की है। हालांकि अब वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है और इस पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देने में लगे हुए हैं।

    यह भी पढ़ें- The Rajasaab: हाथ में छड़ी.. तिरछी नजर और इंटेंस लुक, 'राजासाब' से Boman Irani का धांसू लुक आउट