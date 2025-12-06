Kalki 2: दीपिका के बाद Priyanka Chopra भी होगी प्रभास की फिल्म से बाहर? 'देसी गर्ल' ने रखी ये डिमांड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण ने इस साल सितंबर में नाग अश्विन की 'कल्कि 2898 AD' छोड़ दी थी और हाल ही में, इंटरनेट पर खबरें आने लगीं कि प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस की जगह ले रही हैं। अब, एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि फिल्म के मेकर्स को अपनी फिल्म में ग्लोबल आइकॉन को लेने में मुश्किल क्यों हो रही है। आइए जानते हैं कि प्रियंका, दीपिका को कल्कि 2 में रिप्लेस कर रही हैं या नहीं।

प्रियंका ने रखी ये डिमांड मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा इस प्रोजेक्ट में आने के लिए बातचीत कर रही हैं। हालांकि मेकर्स को वैसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी वजह से दीपिका पादुकोण बाहर निकली थीं। खबर है कि एक्ट्रेस ने दीपिका जितनी ही फीस मांगी है। प्रियंका को अपनी मां की ड्यूटी पूरी करने के लिए अपने टाइम और शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हालांकि यह कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि प्रियंका अपनी बेटी के साथ लोकेशन पर ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं।

यह भी पढ़ें- Deepika Padukone ने 8 घंटे शिफ्ट डिमांड पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'हमने ओवरवर्क को नॉर्मलाइज कर दिया है...' क्या प्रियंका के अलावा और भी एक्ट्रेस हैं रेस में रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियंका चोपड़ा के अलावा, दीपिका की जगह लेने के लिए और भी फीमेल स्टार्स रेस में हैं। खबर है कि मेकर्स इस रोल के लिए आलिया भट्ट, सांई पल्लवी और अनुष्का शर्मा के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। मेकर्स ऐसी एक्ट्रेस को लेना चाहते हैं जो स्टार पावर के मामले में प्रभास के बराबर हो। 'कल्कि 2' के मेकर्स ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर दीपिका पादुकोण के 'कल्कि 2' से बाहर होने की अनाउंसमेंट की थी जिसमें उन्होंने लिखा था, 'यह ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि दीपिका पादुकोण कल्कि 2898 एडी के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। बहुत सोच-विचार के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है। पहली फिल्म बनाने के लंबे सफर के बावजूद, हम पार्टनरशिप नहीं ढूंढ पाए और कल्कि जैसी फिल्म उस कमिटमेंट और उससे भी ज्यादा डिजर्व करती है। हम उनके आगे के कामों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं'।