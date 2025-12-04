Kalki 2 में इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की एंट्री, Deepika Padukone को रिप्लेस कर बनेंगी प्रभास की हीरोइन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा की बड़ी फिल्म कल्कि 2898 एडी (Kalki 2898 AD) 2024 की सुपरहिट फिल्म थी जिसका निर्देशन नाग अश्विन ने किया था। फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में दीपिका पादुकोण थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कल्कि 2898 एडी की सफलता के बाद एक तरफ कल्कि 2 की तैयारियां शुरू हो रही थीं, दूसरी ओर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की एग्जिट से हर कोई हैरान रह गया। खुद मेकर्स ने कन्फर्म कर दिया है कि दीपिका कल्कि 2 का हिस्सा नहीं हैं।

किस एक्ट्रेस ने दीपिका पादुकोण को कल्कि 2 से किया रिप्लेस? दीपिका पादुकोण के एग्जिट के बाद हर किसी के मन में सवाल उठ रहा था कि कल्कि 2 में उनकी जगह आखिर कौन लेगा। कल्कि को जन्म देने वालीं मां की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्रियों में पहले आलिया भट्ट, साई पल्लवी और अनुष्का शेट्टी का नाम सामने आ रहा था। मगर जिस अदाकारा ने दीपिका को रिप्लेस किया है, वो हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी हैं।