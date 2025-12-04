Kalki 2 में इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की एंट्री, Deepika Padukone को रिप्लेस कर बनेंगी प्रभास की हीरोइन
कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 से दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का पत्ता कट गया है और अब उनकी जगह नई हीरोइन की एंट्री हो गई है। प्रभास के अपोजिट जो एक्ट्र ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा की बड़ी फिल्म कल्कि 2898 एडी (Kalki 2898 AD) 2024 की सुपरहिट फिल्म थी जिसका निर्देशन नाग अश्विन ने किया था। फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में दीपिका पादुकोण थीं।
कल्कि 2898 एडी की सफलता के बाद एक तरफ कल्कि 2 की तैयारियां शुरू हो रही थीं, दूसरी ओर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की एग्जिट से हर कोई हैरान रह गया। खुद मेकर्स ने कन्फर्म कर दिया है कि दीपिका कल्कि 2 का हिस्सा नहीं हैं।
किस एक्ट्रेस ने दीपिका पादुकोण को कल्कि 2 से किया रिप्लेस?
दीपिका पादुकोण के एग्जिट के बाद हर किसी के मन में सवाल उठ रहा था कि कल्कि 2 में उनकी जगह आखिर कौन लेगा। कल्कि को जन्म देने वालीं मां की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्रियों में पहले आलिया भट्ट, साई पल्लवी और अनुष्का शेट्टी का नाम सामने आ रहा था। मगर जिस अदाकारा ने दीपिका को रिप्लेस किया है, वो हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी हैं।
प्रियंका बनेंगी कल्कि 2 की लीड हीरोइन?
यह अदाकारा कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) बताई जा रही हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, कल्कि 2 के लिए सबसे पावरफुल एक्ट्रेस के रूप में उन्हें कंसीडर किया जा रहा है। यहां तक कि मेकर्स भी उन्हें कास्ट करने की सोच रहे हैं। अगर सब सही रहा तो प्रियंका कल्कि की लीड एक्ट्रेस होंगी। हालांकि, एक्ट्रेस या मेकर्स की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में दैनिक जागरण इसका दावा नहीं करता है।
क्यों कल्कि 2 से रिप्लेस हुईं दीपिका पादुकोण?
मेकर्स या फिर एक्ट्रेस की तरफ से अभी क्लियर नहीं किया गया है कि दीपिका ने फिल्म से किनारा क्यों किया है। मगर फिल्मी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि दीपिका ने मेकर्स से ज्यादा फीस और 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड की थी। इसी के चलते मेकर्स ने उन्हें फिल्म से हटाने का फैसला किया है। इससे पहले दीपिका स्पिरिट से भी शिफ्ट डिमांड के चलते बाहर हुई थीं।
