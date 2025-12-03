Priyanka Chopra की वजह से रुकी हुई थी फरहान अख्तर की Jee Le Zara, जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग
Jee Le Zara: फरहान अख्तर ने आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म जी ले जरा के बारे में एक बड़ा अपडेट शेयर किया है, जिससे यह कन्फर्म ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगस्त 2021 में फरहान अख्तर ने आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ के साथ एक फीमेल-ड्रिवन रोड ट्रिप फिल्म, ‘जी ले जरा’ अनाउंस की। जहां फैंस बेसब्री से अपडेट्स का इंतजार कर रहे थे, वहीं कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि शेड्यूलिंग क्लैश की वजह से प्रोजेक्ट में देरी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया कि फिल्म को पूरी तरह से रोक दिया गया है।
फरहान अख्तर ने दिया अपडेट
लेकिन अब फैंस के लिए खुशखबरी है क्योंकि फरहान अख्तर ने इस पर बड़ा अपडेट दे दिया है। उन्होंने खुद कन्फर्म किया है कि जी ले जरा आखिरकार बन रही है, हालांकि देरी शेड्यूलिंग क्लैश और मेल लीड्स के लिए कास्टिंग की वजह से हुई थी, फरहान ने कहा कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है।
इस वजह से रुकी हुई थी जी ले जरा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म 'जी ले जरा' आखिरकार बन रही है और वापस ट्रैक पर आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों एक्ट्रेस के लिए डेट्स कोऑर्डिनेट करना आसान नहीं था, और प्रियंका चोपड़ा के ग्लोबल कमिटमेंट्स सबसे बड़ी रुकावट थे। हालांकि अब वह फिल्म के लिए समय निकालने के लिए मान गई हैं। तीनों लीड एक्ट्रेस की शेड्यूलिंग ही अकेली दिक्कत नहीं थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फरहान और को-राइटर्स जोया अख्तर और रीमा कागती को ऐसे मेल को-स्टार्स ढूंढने में मुश्किल हुई जो तीनों के लायक हों। वे कैटरीना, प्रियंका और आलिया के साथ तीन A-लिस्ट एक्टर्स चाहते थे, और इस जरूरत ने चीजों को और भी धीमा कर दिया। फरहान अख्तर ने कन्फर्म किया कि जी ले जरा जल्द शुरू होगी।
कैटरीना और आलिया भी थीं बिजी
पिछले कुछ सालों में, एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है। कैटरीना कैफ ने इस साल नवंबर में एक बेटे को जन्म दिया, जबकि आलिया भट्ट की बेटी राहा का जन्म 2022 में हुआ। प्रियंका चोपड़ा भी मालती मैरी की मां हैं, जिनका जन्म 2022 में हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार, अब सभी पर्सनल शिफ्ट्स सुलझ गए हैंऔर प्रोडक्शन आखिरकार ट्रैक पर वापस आ गया है। फरहान अख्तर ने यह भी कन्फर्म किया कि वे जल्द ही जी ले जरा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो, एक्टर्स की डेट्स लेना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमने सब कुछ ठीक कर लिया है। हम जल्द ही शुरू करेंगे'।
जी ले जरा को हिट फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी एक रोड-ट्रिप फिल्म बताया जा रहा है, जिसमें ऋतिक रोशन, अभय देओल और फरहान अख्तर ने एक्टिंग की थी।
