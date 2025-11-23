Family Man Season 4 Confirm: फिर लौटेगा 'फैमिली मैन', मनोज बाजपेयी ने कर दिया कंफर्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मनोज बाजपेयी स्टारर ‘द फैमिली मैन सीजन 3’ 21 नवंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई। सीरीज दर्शकों को काफी पसंद आई लेकिन नेटिजन इसके क्लाईमैक्स को लेकर शिकायत भी करते नजर आए। एक नेटिजन ने द फैमिली मैन 3 के क्लिफहैंगर पर खत्म होने की शिकायत की और अपडेट के बारे में पूछा। हालांकि इस मनोज बाजपेयी के जवाब ने सबको खुश भी कर दिया और एक्साइटमेंट भी बढ़ा दी।

मनोज बाजपेयी ने किया कंफर्म मनोज बाजपेयी ने फैन के इस पर सवाल पर रिएक्ट करते हुए अगले सीजन, ‘द फैमिली मैन सीजन 4’ को कन्फर्म किया। एक X यूजर ने लिखा, “पूरे दिन फैमिली मैन का सीजन 3 देखा और तुम लोगों ने इसे ऐसे क्लिफहैंगर पर छोड़ दिया। कम से कम हमें यह तो बताओ, क्या सीजन खत्म हो गया है या तुम लोग बचे हुए एपिसोड बाद में रिलीज करोगे? शानदार काम के लिए शाबाशी।” इसके जवाब में, मनोज बाजपेयी ने द फैमिली मैन सीजन 4 को कन्फर्म किया और एक रोमांचक कंटिन्यूएशन का हिंट दिया। उन्होंने लिखा, “सबका जवाब चौथे सीजन में होगा! जल्दी मिलते हैं!

यह भी पढ़ें- The Family Man 3 Ending: चौथे सीजन में नहीं दिखेंगे श्रीकांत तिवारी, कैसे आगे बढ़ेगी 'फैमिली मैन' की कहानी? सीरीज के लिए मनोज को मिले कम पैसे इससे पहले द फैमिली मैन 3 एक्टर मनोज बाजपेयी ने कहा था कि उन्हें सीरीज के लिए कम पैसे मिले थे और उन्होंने खुद को 'सस्ता लेबर' कहा था। उन्होंने कहा कि बड़े स्टार्स को स्ट्रीमिंग की दुनिया में भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। जब जयदीप अहलावत से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया, “मैं मनोज भाई से सहमत हूं। ऐसा बहुत होता है।” लेकिन वह कहते हैं कि बदलाव मेनस्ट्रीम, थिएटर स्पेस में भी होना चाहिए। कमर्शियल सिनेमा एक रेस की तरह है। घुड़दौड़ होती है ना… किसी घोड़े पे पैसे लगाओगे, तो वो जीतेगा ही क्योंकि आपको पता है कि वो जीत के लायक है। अगर मैं किसी फिल्म पर 100 करोड़ रुपये लगा रहा हूं, तो मैं एक ऐसे चेहरे की तलाश करूंगा जो मुझे पता हो कि मुझे 200 करोड़ रुपये दे सकता है। यह साफ है कि मैं ऐसे एक्टर पर दांव लगाऊंगा जो नंबर ला सके,” उन्होंने कहा।

