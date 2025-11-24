देओल परिवार की आभारी हैं Priyanka Chopra, धर्मेंद्र के निधन के बाद बताई दिल छूने वाली बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने धर्मेंद्र को दिल से श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने यह भी बताया कि उनका पहला साइनिंग अमाउंट अभिनेता धर्मेंद्र के बैनर विजयता फिल्म्स से आया था।

