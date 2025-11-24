देओल परिवार की आभारी हैं Priyanka Chopra, धर्मेंद्र के निधन के बाद बताई दिल छूने वाली बात
Priyanka Chopra ने धर्मेंद्र को दिल से श्रद्धांजलि देते हुए अपने करियर की शुरुआत के बारे में बात की और बताया कि उनके परिवार ने एक बिल्कुल नए एक्टर को अपनापन और प्यार दिया। उन्होंने कहा कि सच्चे हिंदी फिल्म हीरो सिनेमा और उनके जैसे लोगों के लिए एक कभी न मिटने वाली विरासत छोड़ गए हैं, जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने धर्मेंद्र को दिल से श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने यह भी बताया कि उनका पहला साइनिंग अमाउंट अभिनेता धर्मेंद्र के बैनर विजयता फिल्म्स से आया था।
प्रियंका ने किया इमोशनल पोस्ट
प्रियंका के इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "साल 2001 में फिल्मों में मेरा पहला साइनिंग अमाउंट विजयता फिल्म्स से आया था। मैंने जो पहली हिंदी फिल्में शूट कीं, उनमें से एक उनके बैनर तले उनके बड़े बेटे के साथ थी। उन्होंने और उनके परिवार ने मुझे इंडस्ट्री में वेलकम महसूस कराया, उस समय जब कोई मुझे नहीं जानता था। बहुत कम लोग एक बिल्कुल नए कलाकार के प्रति इस तरह का अपनापन और प्यार दिखा पाते हैं, जो मुंबई में किसी को नहीं जानता था।"
यह भी पढ़ें- अलविदा धर्मेंद्र: वो सुपरस्टार जिसने बदला हिंदी सिनेमा का 'धरम', बहुत कुछ सिखाती है He-Man की कहानी
देओल परिवार में प्रियंका को लगा अपनापन
उन्होंने आगे लिखा, "मैं देओल परिवार को अपने करियर की शुरुआत से जानती हूं। मैंने सनी और बॉबी के साथ कई फिल्मों में काम किया है। यह पर्सनल लगता है और मुझे पता है कि मैं दुनिया में कई और लोगों के साथ यह फीलिंग शेयर करती हूं। कुछ लोग फिल्में छोड़ जाते हैं, कुछ फीलिंग्स। वह हमें दोनों ही चीजे देकर गए हैं। उनकी मौजूदगी मैग्नेटिक थी। उन्होंने अपनी मुस्कान और चार्म से एक फ्रेम को ऐसे भर दिया जैसे सिर्फ वही कर सकते थे। यह सिनेमा के लिए एक बड़ा नुकसान है, लेकिन उनकी लेगेसी परमानेंट है।" हिंदी फिल्म हीरो। आपको शांति मिले, धरमजी। पूरे देओल परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।'
View this post on Instagram
लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को मुंबई में 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें अंतिम विदाई देने इंडस्ट्री से कई लोग पहुंचे जिनमें उनके दोस्त और को-स्टार अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, गोविंदा, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण शामिल थे।
यह भी पढ़ें- 'उन्होंने मुझसे माफी मांगी...' Dharmendra के निधन पर जावेद अख्तर की आंखें हुईं नम, बताया दिल छूने वाला किस्सा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।