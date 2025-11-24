Language
    'उन्होंने मुझसे माफी मांगी...' Dharmendra के निधन पर जावेद अख्तर की आंखें हुईं नम, बताया दिल छूने वाला किस्सा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:06 PM (IST)

    Javed Akhtar On Dharmendra: धर्मेंद्र के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूबी हुई है। जावेद अख्तर ने अभिनेता के निधन पर शोक जताया और उनसे जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी।

    धर्मेंद्र के निधन पर जावेद अख्तर की आंखें हुईं नम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर आइकॉन धर्मेंद्र का सोमवार को निधन हो गया। वह 89 साल के थे, उन्हें अंतिम विदाई देने कई सितारे पहुंचे वहीं कई सेलेब्स ने उन्हें सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा श्रद्धांजलि दी। इसी बीच जावेद अख्तर ने भी धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताया और कहा कि यह एक युग का अंत है। उन्होंने कहा, "धर्मेंद्र जैसा कोई नहीं है और उनके जैसा कोई नहीं होगा। यह एक युग का अंत है।"

    जब उनसे पूछा गया कि नए स्टार्स दिवंगत एक्टर से क्या सीख सकते हैं, तो जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में, "गरिमा और विनम्रता। इस पीढ़ी में दोनों की कमी है। कभी-कभी, स्टार्स में दोनों की कमी होती है।"

    एक युग का अंत हो गया है

    उसी बातचीत में जावेद अख्तर ने कहा, "हम सदमे में हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। दुर्भाग्य से, मैं मुंबई में नहीं हूं। धर्मेंद्र के निधन के साथ एक युग का अंत हो गया है। वह उन दिग्गजों में से एक थे।" उन्होंने बताया कि वह धर्मेंद्र से पहली बार तब मिले थे जब वह अपना करियर शुरू कर रहे थे। उन्होंने बताया, "मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूं कि जब मैं बॉम्बे आया, तो मैं एक क्लैपर बॉय था। मैं 20-21 साल का था और वह अपने करियर के पीक पर थे। असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मेरी दूसरी फिल्म 'यकीन' थी, जिसमें वह एक सुपरस्टार थे और मुझे सिर्फ Rs 175 सैलरी मिली थी। उनके पास मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने की कोई वजह नहीं थी।"

    उन्होंने मुझे सॉरी कहा था- जावेद अख्तर

    उन्होंने एक ऐसी घटना के बारे में बताया जो दशकों तक उनके साथ रही। उन्होंने आगे कहा, "एक बार वह मुझ पर चिल्लाए और फिर उन्होंने मुझे कॉल करके मुझसे माफी मांगी। मैं बहुत शर्मिंदा था क्योंकि उन्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। जब आप कुछ नहीं होते और लोग आपको नहीं जानते, तो कोई भी अच्छा बर्ताव नहीं करता, लेकिन धर्मेंद्र मेरे साथ बहुत अच्छे और बहुत अच्छे थे। वह दूसरे लोगों से अलग थे।"

    वह एक बहुत ही अनोखे एक्टर थे- जावेद अख्तर

    धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी को याद करते हुए उन्होंने कहा, "वह एक बहुत ही अनोखे एक्टर और बहुत ही अनोखे इंसान थे। उनमें एक खास इज्जत थी जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। वह एक विनम्र इंसान थे।" उन्होंने आखिर में कहा, "एक तरफ, वह ही-मैन थे। वह असल में इसके बिल्कुल उलट थे - जेंटल, सॉफ्ट, विनम्र और शांत। एक एक्टर के तौर पर उनकी पर्सनैलिटी में इस तरह का अजीब स्पेक्ट्रम बहुत कम देखने को मिलता है। वह सच में एक अच्छे इंसान थे। उनमें एक टिपिकल देसी सेंस ऑफ ह्यूमर था। यह आज भी पूरी तरह से रेलिवेंट है कि एक युग का अंत हो गया है।"

