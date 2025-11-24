Dharmendera के निधन से शोक में डूबा पुश्तैनी गांव, देखें कहां बड़े हुए लीजेंडरी एक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब के लुधियाना जिले के दो आम गांव डांगो और साहनेवाल एक-दूसरे से लगभग 30 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन धर्मेंद्र के दिल के बेहद करीब। इसीलिए पूरे देश और फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही ये दो गांव भी धर्मेंद्र के निधन के शोक में डूब गए हैं। 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्में करने वाले इस स्टार का सोमवार को मुंबई में 89 साल की उम्र में निधन हो गया।

धर्मेंद्र के निधन से टूटे दोनों गांव जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई डांगो और साहनेवाल गहरे दुख में डूब गए। 1935 में नसराली गांव में जन्मे धर्म सिंह देओल और उनका परिवार साहनेवाल में शिफ्ट हो गए और उनके पिता, केवल किशन सिंह देओल, जो एक स्कूल टीचर थे, का वहां ट्रांसफर होने के बाद वहीं बस गए। हालांकि साहनेवाल की पहचान ज्यादातर धर्मेंद्र से है, लेकिन डांगो के लोगों के मन में भी धर्मेंद्र से जुड़ी यादें बसी हुई हैं। ये उनका पुश्तैनी गांव है।

इस गांव में पढ़ाते थे एक्टर के पिता बहुत से लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र को लुधियाना इतना पसंद था कि वह कभी-कभी जिले के लोगों से मिलने के लिए अपने काम के शेड्यूल में देरी कर देते थे। धर्मेंद्र का फगवाड़ा से भी गहरा कनेक्शन था। उनके पिता, केवल किशन सिंह देओल, फगवाड़ा में होशियारपुर रोड पर आर्य हाई स्कूल में पढ़ाते थे। बॉलीवुड के इस लेजेंड की स्कूलिंग और कॉलेज के शुरुआती दिनों का कुछ हिस्सा फगवाड़ा में बीता।

फगवाड़ा के एक जाने-माने 'हकीम' गुरदास राम, बॉलीवुड के इस लेजेंड के मामा थे। राम पास के लखपुर गांव के रहने वाले थे लेकिन बाद में फगवाड़ा में बस गए। खास बात यह है कि मशहूर पंजाबी फिल्म एक्टर वरिंदर धर्मेंद्र के कजिन थे। हालांकि धर्मेंद्र अपने पैशन को फॉलो करते हुए मुंबई आ गए लेकिन अपने पुश्तैनी गांव को कभी नहीं भूले।