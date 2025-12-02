The Rajasaab: हाथ में छड़ी.. तिरछी नजर और इंटेंस लुक, 'राजासाब' से Boman Irani का धांसू लुक आउट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉरर फैंटेसी फिल्म 'द राजासाब' के मेकर्स ने बोमन ईरानी के जन्मदिन पर उनका एकदम नया लुक पोस्टर दिखाया, जो इंडियन सिनेमा के सबसे वर्सेटाइल परफॉर्मर्स में से एक को ट्रिब्यूट है। मारुति के डायरेक्शन में बनी 'द राजासाब' एक आने वाली तेलुगु फिल्म है जिसमें प्रभास लीड रोल में हैं और यह जनवरी 2026 में संक्रांति के त्योहार के मौसम में थिएटर में रिलीज होगी।

शानदार है बोमन ईरानी का लुक द राजासाब में बोमन ईरानी एक साइकेट्रिस्ट, हिप्नोटिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का रोल निभा रहे हैं। यह एक ऐसा कैरेक्टर है जो इंटेलेक्चुअल और मिस्टीसिज्म से भरा हुआ है। फिल्म के ट्रेलर में पहले ही दिखाया गया है कि वह प्रभास के हीरो को हिप्नोसिस में डालते हैं, जिससे कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है और कहानी की इमोशनल पल्स शुरू होती है।

इस खुलासे के साथ, मेकर्स ने इस एक्टर के लिए एक प्यार भरा नोट शेयर किया, जिसमें इशारा किया गया कि उनके कैरेक्टर में ट्रेलर में दिखाए गए राज से ज्यादा राज हो सकते हैं। मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का पहला सिंगल Rebel Saab रिलीज किया, जिसमें लगभग एक हजार डांसर थे, जिससे यह हाल के तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सॉन्ग प्रोडक्शन में से एक बन गया। डायरेक्टर मारुति ने बताया कि प्रभास ने फैंस को जो चाहिए था, उसे देने के लिए खुद को कैसे पुश किया। टीम ने विदेश में कई गानों के सीक्वेंस शूट किए, जहां प्रभास को बहुत ज्यादा जमा देने वाले तापमान में परफॉर्म करना पड़ा। हालात के बावजूद वह एक ही फोकस के साथ क्रू को मोटिवेट करते रहे, 'फैंस ने इतने दिनों में जो कुछ भी मिस किया, हमें उन्हें वापस देना होगा'।