    The Rajasaab: हाथ में छड़ी.. तिरछी नजर और इंटेंस लुक, 'राजासाब' से Boman Irani का धांसू लुक आउट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    Boman Irani's Look From The Raja Saab: डायरेक्टर मारुति की फिल्म 'द राजासाब' में प्रभास और संजय दत्त के साथ बोमन ईरानी भी नजर आने वाले हैं जिनका इंटेंस लुक प्रभास ने हाल ही में शेयर किया जिसे देखकर आप कहेंगे वाह।

    बोमन ईरानी के बर्थडे पर प्रभास ने दिया सरप्राइज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉरर फैंटेसी फिल्म 'द राजासाब' के मेकर्स ने बोमन ईरानी के जन्मदिन पर उनका एकदम नया लुक पोस्टर दिखाया, जो इंडियन सिनेमा के सबसे वर्सेटाइल परफॉर्मर्स में से एक को ट्रिब्यूट है। मारुति के डायरेक्शन में बनी 'द राजासाब' एक आने वाली तेलुगु फिल्म है जिसमें प्रभास लीड रोल में हैं और यह जनवरी 2026 में संक्रांति के त्योहार के मौसम में थिएटर में रिलीज होगी।

    शानदार है बोमन ईरानी का लुक

    द राजासाब में बोमन ईरानी एक साइकेट्रिस्ट, हिप्नोटिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का रोल निभा रहे हैं। यह एक ऐसा कैरेक्टर है जो इंटेलेक्चुअल और मिस्टीसिज्म से भरा हुआ है। फिल्म के ट्रेलर में पहले ही दिखाया गया है कि वह प्रभास के हीरो को हिप्नोसिस में डालते हैं, जिससे कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है और कहानी की इमोशनल पल्स शुरू होती है।

    बोमन के बर्थडे पर फैंस को सरप्राइज

    बर्थडे-स्पेशल पोस्टर दर्शकों को बोमन के किरदार की अब तक की सबसे करीबी झलक दिखाता है। पोस्टर में हाथ में बेंत लिए, लेयर्ड और सोबर अंडरटोन में बोमन, एक ऐसे आदमी की इंटेंसिटी दिखाते हैं जो अनदेखी दुनिया में घूम रहा है। नया पोस्टर शेयर करते हुए, प्रभास ने कहा, 'बोमन ईरानी सर को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। आपके लिए आने वाला साल शानदार हो..'

    इस खुलासे के साथ, मेकर्स ने इस एक्टर के लिए एक प्यार भरा नोट शेयर किया, जिसमें इशारा किया गया कि उनके कैरेक्टर में ट्रेलर में दिखाए गए राज से ज्यादा राज हो सकते हैं। मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का पहला सिंगल Rebel Saab रिलीज किया, जिसमें लगभग एक हजार डांसर थे, जिससे यह हाल के तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सॉन्ग प्रोडक्शन में से एक बन गया। डायरेक्टर मारुति ने बताया कि प्रभास ने फैंस को जो चाहिए था, उसे देने के लिए खुद को कैसे पुश किया। टीम ने विदेश में कई गानों के सीक्वेंस शूट किए, जहां प्रभास को बहुत ज्यादा जमा देने वाले तापमान में परफॉर्म करना पड़ा। हालात के बावजूद वह एक ही फोकस के साथ क्रू को मोटिवेट करते रहे, 'फैंस ने इतने दिनों में जो कुछ भी मिस किया, हमें उन्हें वापस देना होगा'।

    राजासाब को पीपल मीडिया फैक्ट्री और IVY एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और संजय दत्त भी हैं। यह फिल्म 9 जनवरी, 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी।

