Prabhas की The Raja Saab देखकर ना आए मजा तो चले जाना डायरेक्टर के घर, मेकर्स ने किया अजीबोगरीब एलान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मारुति के डायरेक्शन में बनी प्रभास, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार स्टारर 'द राजा साब' 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। बड़े पर्दे पर रिलीज से पहले, मेकर्स ने हाल ही में एक प्री-रिलीज इवेंट रखा, जहां डायरेक्टर ने दर्शकों से एक पक्का वादा किया।

मारुति का प्रभास फैंस से बड़ा वादा मारुति ने इवेंट में कहा, 'अगर आप में से 1% भी फिल्म से निराश होते हैं, चाहे वो रिबेल स्टार के फैंस हों या परिवार, तो आप मेरे घर आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं, विला नंबर 17, कोल्ला लक्जुरिया, कोंडापुर!'

प्रभास की तारीफ की प्री-रिलीज इवेंट में मौजूद मालविका मोहनन ने प्रभास की तारीफ करते हुए कहा, 'आप उन सबसे प्यारे लोगों में से एक हैं जिनके साथ मैंने कभी काम किया है। धन्यवाद - सच में, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद'। उन्होंने मारुति का भी शुक्रिया अदा किया और कहा, 'मारुति सर, मुझे भैरवी का रोल देने के लिए धन्यवाद। ज्यादातर डायरेक्टर अपनी एक्ट्रेस को सिर्फ गाने और रोमांस देते हैं, लेकिन आपने मुझे गाने, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन सब कुछ दिया - एक ऐसी फिल्म में जिसमें एक्शन किंग हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद'।