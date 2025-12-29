Prabhas की The Raja Saab देखकर ना आए मजा तो चले जाना डायरेक्टर के घर, मेकर्स ने किया अजीबोगरीब एलान
प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी 2025 संक्रांति के मौके पर रिलीज होने जा रही है उससे पहले फिल्म के डायरेक्टर मारुति ने फैंस से एक वाद ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मारुति के डायरेक्शन में बनी प्रभास, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार स्टारर 'द राजा साब' 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। बड़े पर्दे पर रिलीज से पहले, मेकर्स ने हाल ही में एक प्री-रिलीज इवेंट रखा, जहां डायरेक्टर ने दर्शकों से एक पक्का वादा किया।
मारुति का प्रभास फैंस से बड़ा वादा
मारुति ने इवेंट में कहा, 'अगर आप में से 1% भी फिल्म से निराश होते हैं, चाहे वो रिबेल स्टार के फैंस हों या परिवार, तो आप मेरे घर आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं, विला नंबर 17, कोल्ला लक्जुरिया, कोंडापुर!'
इससे पहले, फिल्म के ऑफिशियल X पेज पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में मारुति ने प्रभास के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा, 'तेलुगु दर्शकों ने प्रभास का एंटरटेनिंग वर्जन देखा है। लेकिन पैन इंडिया ने कभी नहीं। थिएटर से बाहर आने के बाद, आपको इस फिल्म के प्रभास कई सालों तक याद रहेंगे। गेट-अप और सब कुछ, यह एक शानदार एपिसोड है और ऐसा इंडियन स्क्रीन पर पहले कभी नहीं देखा गया'।
प्रभास की तारीफ की
प्री-रिलीज इवेंट में मौजूद मालविका मोहनन ने प्रभास की तारीफ करते हुए कहा, 'आप उन सबसे प्यारे लोगों में से एक हैं जिनके साथ मैंने कभी काम किया है। धन्यवाद - सच में, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद'। उन्होंने मारुति का भी शुक्रिया अदा किया और कहा, 'मारुति सर, मुझे भैरवी का रोल देने के लिए धन्यवाद। ज्यादातर डायरेक्टर अपनी एक्ट्रेस को सिर्फ गाने और रोमांस देते हैं, लेकिन आपने मुझे गाने, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन सब कुछ दिया - एक ऐसी फिल्म में जिसमें एक्शन किंग हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद'।
पीपल मीडिया फैक्ट्री और IVY एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई, द राजा साब 9 जनवरी को संक्रांति के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। जिसमें प्रभास लीड रोल में हैं और उनके साथ मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धी कुमार जैसे सितारे नजर आएंगे।
