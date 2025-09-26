OG Box Office Collection Day 1: पवन कल्याणी की आंधी में उजड़ा कूली का रिकॉर्ड, ओजी ने पहले दिन कमाई से किया दंग
They Call Him OG Movie Day 1 Box Office Collection पवन कल्याण जब भी बड़े पर्दे पर उतरते हैं तो धमाका कर ही देते हैं। उनकी लेटेस्ट मूवी ने ऐसा तूफान मचाया है कि कूली समेत कई हिंदी और साउथ की फिल्में उड़ गई हैं। पवन कल्याण की लेटेस्ट मूवी दै कॉल हिम ओजी का ओपनिंग डे कलेक्शन जानकर आपके होश उड़ जाएंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों ने जमकर धमाल मचाया। कुछ फिल्मों का ओपनिंग कलेक्शन धांसू रहा तो वहीं किसी ने ओवरऑल कमाई से इतिहास रच दिया। पहले इस साल सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म रजनीकांत की कूली (Coolie) थी लेकिन अब उनका ये रिकॉर्ड टूट गया है।
इस रिकॉर्ड को किसी और ने नहीं बल्कि साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण (Pawan Kalyan) ने तोड़ा है। उनकी लेटेस्ट रिलीज फिल्म दे कॉल हिम ओजी (They Call Him OG) बीते दिन 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लेकर लंबे समय से बज बना हुआ था और दर्शक इसे देखने के लिए कितना बेताब थे, यह आप पहले दिन की कमाई जानकर दंग रह जाएंगे।
सबसे बड़ी ओपनर बनी पवन कल्याण की ओजी
पवन कल्याण की फिल्म दे कॉल हिम ओजी साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। जी हां, इस फिल्म ने रजनीकांत की फिल्म कूली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो अब तक हाइएस्ट ग्रॉसर ओपनर थी। ओजी ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इतनी धांसू कमाई की है कि आप हैरान रह जाएंगे।
पहले दिन ओजी का धांसू कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, पवन कल्याण और इमरान हाशमी की एक्शन थ्रिलर मूवी ओजी ने पहले ही दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 90.25 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। यह कलेक्शन प्रीमियर रिलीज को मिलाकर है। सिर्फ गुरुवार को मूवी की कमाई 70 करोड़ थी, जबकि प्रीमियर में इसने 20 करोड़ रुपये के ऊपर कमाया था। 90 करोड़ के साथ ओजी इस साल सबसे ज्यादा कमाई (फर्स्ट डे) करने वाली फिल्म बन गई है।
कूली का रिकॉर्ड किया ध्वस्त
इससे पहले रजनीकांत की फिल्म कूली के पास यह खिताब था। 14 अगस्त को रिलीज हुई कूली ने पहले दिन करीब 77 करोड़ का कारोबार किया था। कथित तौर पर 250 करोड़ रुपये में बनी पवन कल्याण की ओजी अब लाइफटाइम कलेक्शन में तूफान ला सकती है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। खैर, शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई में और उछाल होने की उम्मीद है।
