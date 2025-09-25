Language
    Mahavatar Narsimha Collection: बॉक्स ऑफिस पर तेजी से दहाड़ी महावतार नरसिम्हा, 62वें दिन किया धांसू कलेक्शन

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:09 PM (IST)

    Mahavatar Narsimha Box Office Collection 2025 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में शुमार महावतार नरसिम्हा इसी साल जुलाई में रिलीज हुई थी। अब फिल्म सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई कर रही है। जानिए अब तक फिल्म ने कितना कमाया।

    बॉक्स ऑफिस पर महावतार नरसिम्हा की दहाड़। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म महावतार नरसिम्हा (Mahavatar Narsimha) पिछले दो महीने से सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। यह फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आ गई है, लेकिन मजाल है कि इसका क्रेज सिनेमाघरों में कम हुआ है। अब आखिरी दहाड़ में भी फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया है।

    महावतार नरसिम्हाको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन इन 6 दिनों में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया है। इन 6 दिनों में कमाई का स्तर कम हुआ है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगा है। 

    बॉक्स ऑफिस पर महावतार नरसिम्हा का चला जादू

    जब भी कोई फिल्म सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज होती है तो उनकी कमाई पर ब्रेक लग जाता है। मगर महावतार नरसिम्हा के साथ ऐसा नहीं है। 19 सितंबर को ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कहर ढहा रही है। इस फिल्म ने ओटीटी पर आने के बाद 6 दिन में करीब 40 लाख रुपये का कारोबार कर लिया है। सैकनिल्क के मुताबिक, 62वें दिन इस फिल्म ने 8 लाख रुपये का बिजनेस किया है।

    Photo Credit - X

    वर्ल्डवाइड में महावतार नरसिम्हा का धमाका

    महावतार नरसिम्हा ने भारत में दमदार कलेक्शन किया है। दो महीनों में इस पौराणिक एनिमेटेड फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 250.75 करोड़ नेट कलेक्शन कर लिया है। बात करें वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो यह नंबर 326 करोड़ रुपये के ऊपर है। कुल मिलाकर फिल्म का क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ओटीटी पर आने के बावजूद फिल्म का इतना शानदार कलेक्शन देख हर कोई हैरान है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। 

    बता दें कि महावतार नरसिम्हा भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं। इस फिल्म के सक्सेस के बाद होम्बले फिल्म्स भगवान विष्णु के 6 और अवतार के बारे में फिल्म बनाने वाले हैं। इस सीरीज की दूसरी फिल्म महावतार परशुराम साल 2027 में रिलीज होगी। तीसरी मूवी महावतार रघुनंदन 2029 और महावतार द्वारकाधीश 2031 में रिलीज होंगी।

