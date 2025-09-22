Netflix पर आते ही मस्ट वॉच निकली 7 एपिसोड वाली सीरीज, नंबर 1 पर कर रही ट्रेंड

The Bads Of Bollywood ओटीटी पर कई सीरीज और शो आते रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आते ही छा जाते हैं। ऐसी ही एक सीरीज अभी-अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है जिसने रिलीज होते ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लिया है। इस वेब सीरीज में 7 एपिसोड हैं जो एंटरटेनमेंट का फुल डोज हैं। इस मस्ट वॉच सीरीज को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मूवी लवर्स के लिए ओटीटी पर मनोरंजन की भरमार है। लेकिन कई बार समझ नहीं आता कि क्या देखें और क्या नहीं और बात अगर सीरीज की हो तो यह और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि सीरीज में 7-8 एपिसोड होते हैं जिसको देखने के लिए अच्छा खासा टाइम निकालना पड़ता है। ऐसे में यह कैसे पता चले कि यह सीरीज अच्छी होगी भी या नहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन आज हम आपके लिए ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आते ही छा गई है। 7 एपिसोड की इस सीरीज ने आते ही नेटफ्लिक्स पर कब्जा कर लिया है और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। इस सीरीज को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं और इसीलिए यह वेब सीरीज लवर्स के लिए मस्ट वॉच बन गई है।

कौन सी है ये सीरीज ? यह सीरीज मस्ट वॉच इसलिए है क्योंकि इसमें ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस भरपूर है यानि ये एंटरटेनमेंट का फुल डोज है। हम बात कर रहे हैं बैड्स ऑफ बॉलीवुड। इसे बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान ने बनाया है। आर्यन खान की यह सीरीज 19 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इंडिया में नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया यह भी पढ़ें- 'मैंने दिल से आंसू निकाले और...', Emraan Hashmi के साथ आइकॉनिक सीन पर Raghav Juyal ने दिया रिएक्शन बैड्स ऑफ बॉलीवुड को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है। इस सीरीज में 7 एपिसोड हैं और सभी 40 मिनट के ज्यादा है लेकिन आप इसे देखते हुए बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे क्योंकि आर्यन ने बॉलीवुड की चमक धमक से भरी दुनिया को करीब से दिखाया है और कई सारे एक्टर्स को एक ही फ्रेम में लाकर खड़ा कर दिया है।