Netflix पर आते ही मस्ट वॉच निकली 7 एपिसोड वाली सीरीज, नंबर 1 पर कर रही ट्रेंड
The Bads Of Bollywood ओटीटी पर कई सीरीज और शो आते रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आते ही छा जाते हैं। ऐसी ही एक सीरीज अभी-अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है जिसने रिलीज होते ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लिया है। इस वेब सीरीज में 7 एपिसोड हैं जो एंटरटेनमेंट का फुल डोज हैं। इस मस्ट वॉच सीरीज को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मूवी लवर्स के लिए ओटीटी पर मनोरंजन की भरमार है। लेकिन कई बार समझ नहीं आता कि क्या देखें और क्या नहीं और बात अगर सीरीज की हो तो यह और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि सीरीज में 7-8 एपिसोड होते हैं जिसको देखने के लिए अच्छा खासा टाइम निकालना पड़ता है। ऐसे में यह कैसे पता चले कि यह सीरीज अच्छी होगी भी या नहीं।
लेकिन आज हम आपके लिए ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आते ही छा गई है। 7 एपिसोड की इस सीरीज ने आते ही नेटफ्लिक्स पर कब्जा कर लिया है और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। इस सीरीज को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं और इसीलिए यह वेब सीरीज लवर्स के लिए मस्ट वॉच बन गई है।
कौन सी है ये सीरीज ?
यह सीरीज मस्ट वॉच इसलिए है क्योंकि इसमें ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस भरपूर है यानि ये एंटरटेनमेंट का फुल डोज है। हम बात कर रहे हैं बैड्स ऑफ बॉलीवुड। इसे बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान ने बनाया है। आर्यन खान की यह सीरीज 19 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इंडिया में नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है।
बैड्स ऑफ बॉलीवुड को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है। इस सीरीज में 7 एपिसोड हैं और सभी 40 मिनट के ज्यादा है लेकिन आप इसे देखते हुए बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे क्योंकि आर्यन ने बॉलीवुड की चमक धमक से भरी दुनिया को करीब से दिखाया है और कई सारे एक्टर्स को एक ही फ्रेम में लाकर खड़ा कर दिया है।
बैड्स ऑफ बॉलीवुड की कास्ट
बैड्स ऑफ बॉलीवुड में लक्ष्य लालवानी, आन्या सिंह, राघव जुयल, बॉबी देओल, शाह रुख खान, सेहर बंबा, मोना सिंह, रजद बेदी, करण जौहर, गौतमी कपूर, मनोज पाहवा जैसे कलाकारों ने काम किया है। इस सीरीज में कई बॉलीवुड कलाकारों के कैमियो भी हैं जिनमें इमरान हाशमी, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, राजकुमार राव, दिशा पाटनी, शनाया कपूर, सारा अली खान, इब्राहिम अली खान शामिल हैं।
बैड्स ऑफ बॉलीवुड को आर्यन ने लिखा और डायरेक्ट किया है वहीं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने इसे प्रोड्यूस किया है। यह सीरीज 19 सितंबर से स्ट्रीम हो रही है।
