28 साल बाद ट्रेंड में लौटा Bobby Deol का आइकॉनिक सॉन्ग, इस वजह से बना चर्चा का विषय

बॉबी देओल (Bobby Deol) का एक आइकॉनिक गाना इस वक्त सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। यह गाना 28 साल पहले रिलीज हुई उनकी एक फिल्म का है। इस गाने को लेकर आज अचानक से दीवानगी इतनी क्यों बढ़ गई है और आखिर यह अब वायरल क्यों हो रहा है चलिए आपको इस बारे में बताते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भले ही बॉबी देओल को 90 के दशक में अपने भाई सनी देओल और पिता धर्मेंद्र जैसा स्टारडम नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में कीं जिसमें उन्हें काफी सराहा गया और वह चॉकलेटी ब्वॉय के रूप में छा गई। 28 साल पहले एक ऐसी ही फिल्म रिलीज हुई थी जिसका गाना खूब लाइमलाइट में रहा था।

यह 1997 में रिलीज हुई गुप्त मूवी का गाना 'दुनिया हसीनों का मेला' (Duniya Haseenon Ka Mela) है जो 90s के पॉपुलर सॉन्ग्स में गिना जाता है। इस गाने में बॉबी देओल भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। अब यह गाना 28 साल बाद चर्चा में बना हुआ है और इसकी वजह है आर्यन खान की लेटेस्ट रिलीज वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads of Bollywood)।

28 साल बाद ट्रेंड हुआ बॉबी का गाना दरअसल, आर्यन खान ने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में गुप्त मूवी का गाना 'दुनिया हसीनों का मेला' शामिल किया है। वेब सीरीज में बॉबी बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय तलवार का किरदार निभाते हुए नजर आए।