    28 साल बाद ट्रेंड में लौटा Bobby Deol का आइकॉनिक सॉन्ग, इस वजह से बना चर्चा का विषय

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:13 PM (IST)

    बॉबी देओल (Bobby Deol) का एक आइकॉनिक गाना इस वक्त सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। यह गाना 28 साल पहले रिलीज हुई उनकी एक फिल्म का है। इस गाने को लेकर आज अचानक से दीवानगी इतनी क्यों बढ़ गई है और आखिर यह अब वायरल क्यों हो रहा है चलिए आपको इस बारे में बताते हैं।

    बॉबी देओल के इस गाने ने सोशल मीडिया पर किया कब्जा। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भले ही बॉबी देओल को 90 के दशक में अपने भाई सनी देओल और पिता धर्मेंद्र जैसा स्टारडम नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में कीं जिसमें उन्हें काफी सराहा गया और वह चॉकलेटी ब्वॉय के रूप में छा गई। 28 साल पहले एक ऐसी ही फिल्म रिलीज हुई थी जिसका गाना खूब लाइमलाइट में रहा था।

    यह 1997 में रिलीज हुई गुप्त मूवी का गाना 'दुनिया हसीनों का मेला' (Duniya Haseenon Ka Mela) है जो 90s के पॉपुलर सॉन्ग्स में गिना जाता है। इस गाने में बॉबी देओल भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। अब यह गाना 28 साल बाद चर्चा में बना हुआ है और इसकी वजह है आर्यन खान की लेटेस्ट रिलीज वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads of Bollywood)। 

    28 साल बाद ट्रेंड हुआ बॉबी का गाना

    दरअसल, आर्यन खान ने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में गुप्त मूवी का गाना 'दुनिया हसीनों का मेला' शामिल किया है। वेब सीरीज में बॉबी बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय तलवार का किरदार निभाते हुए नजर आए। 

    सीरीज में गाने को 90s के अजय (बॉबी) पर फिल्माया गया है जिसे सैलाब मूवी का बताया गया है। पहले इस गाने को सीरीज के शुरुआती एपिसोड में बजाया गया।

    Bobby and mona

    आर्यन ने वेब सीरीज में शामिल किया गाना

    बाद में क्लाइमेक्स में भी यह गाना दिखाया लेकिन एडिट के साथ। बॉबी के इस गाने में मोना सिंह (Mona Singh) को बैकग्राउंड डांसर के रूप में दिखाया गया है। हालांकि, रियल गाने में मोना सिंह नहीं हैं। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए मोना को गाने में डिजिटली इंसर्ट किया गया है। मोना सिंह और बॉबी देओल का इस गाने में आना सीरीज के क्लाइमेक्स का सबसे बड़ा पार्ट है। अब सोशल मीडिया पर उनका ये गाना ट्रेंड कर रहा है। इस गाने को ओरिजिनली उदित नारायण ने गाया है।

    ओटीटी पर कहां देखें द बैड्स ऑफ बॉलीवुड?

    द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2025 की सबसे एंटीसिपेटेड सीरीज है जिसे दर्शक और क्रिटिक्स की तरफ से खूब सराहा जा रहा है। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 7.7 रेटिंग दी गई है। सीरीज में बॉबी, मोना, लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, मनोज पाहवा, सहर बंबा, मनीष चौधरी जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।

