रिलीज के साथ ही Emraan Hashmi-पवन कल्याण की फिल्म OG को झटका, तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला
They Call Him OG पवन कल्याण और इमरान हाशमी स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म ओजी 25 सितंबर को थिएटर में आ चुकी है। एडवांस बुकिंग में गर्दा उड़ाने वाली इस फिल्म को तेलंगाना हाईकोर्ट ने टिकट प्राइस और स्पेशल शोज को लेकर तगड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट के फैसले से फिल्म पर काफी इफेक्ट पड़ सकता है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तेलुगु भाषीय एक्शन ड्रामा फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' को दुनियाभर के थिएटर्स में रिलीज किया गया है। सुपरस्टार पवन कल्याण की इस मेगा फिल्म से इमरान हाशमी ने साउथ सिनेमा की दुनिया में कदम रखा है।
विदेशों और इंडिया दोनों ही जगह फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी शुरू हुई थी। पैन इंडिया रिलीज इस फिल्म का रिस्पांस भी काफी अच्छा था। अब फाइनली 25 सितंबर को फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है, लेकिन आते ही मूवी को तेलंगाना हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिखाया है।
राज्य सरकार के ज्ञापन पर लगा दी रोक
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म ओजी के मेकर्स को तगड़ा झटका देते हए तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस ज्ञापन पर रोक लगा दी है, जहां फिल्म ओजी के स्पेशल शोज और टिकट प्राइस बढ़ाने की मेकर्स को अनुमति मिली थी। जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सरकारी आदेश पर तुरंत ही रोक लगा दी है, जिसे 19 सितंबर को पास किया गया था।
यह भी पढ़ें- OG Trailer: इंतजार खत्म! Pawan Kalyan की ओजी का धांसू ट्रेलर रिलीज, बवाल है इमरान हाशमी का गैंगस्टर लुक
राज्य सरकार ने पवन कल्याण की फिल्म ओजी के 24 सितंबर की रात को 9 बजे के सिंगल स्पेशल शोज के ऑर्डर पास किये थे। GST मिलाकर एक टिकट की कीमत 800 रुपए के आसपास थी। राज्य सरकार ने अस्थायी रूप से 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक फिल्म के रेगुलर शोज के टिकट प्राइस में भी बढ़ोतरी की अनुमति दे दी थी। जहां 100 रुपए की सिंगल थिएटर और 150 की मल्टीप्लेक्स में टिकट प्राइस था।
कोर्ट के इस फैसले से फैंस हुए निराश
तेलंगाना हाईकोर्ट का ये फैसला सरकार के ज्ञापन को चैलेंज करने वाली याचिका के जवाब में आया है। कोर्ट के इस फैसले से जितने निराश फिल्म के मेकर्स हैं, उतने ही पवन कल्याण के फैंस भी हैं, क्योंकि कई उनमें से ऐसे हैं, जो प्रीमियर शो की टिकट पहले ही बुक कर चुके हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले का साफ मतलब ये है कि अब फिल्म की टिकट उतने में ही सोल्ड होंगी, जितना उनका ओरिजिनल प्राइस है और साथ ही स्पेशल शो का सपना भी मेकर्स का मिट्टी में मिल गया है।
जिस तरह से फिल्म दे कॉल हिम ओजी की एडवांस बुकिंग कमाई और हाइप था, उसके कारण अब ये फैसला टीम के लिए यह बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आगे निर्माता और फिल्म डिस्ट्रीब्यूतर लीगल रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन फिलहाल तेलंगाना में फिल्म की रिलीज पर काफी असर पड़ा है। फिल्म के इस केस से जुड़ी अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि इस फिल्म को तेलुगु के अलावा हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।