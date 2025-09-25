रिलीज के साथ ही Emraan Hashmi-पवन कल्याण की फिल्म OG को झटका, तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

They Call Him OG पवन कल्याण और इमरान हाशमी स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म ओजी 25 सितंबर को थिएटर में आ चुकी है। एडवांस बुकिंग में गर्दा उड़ाने वाली इस फिल्म को तेलंगाना हाईकोर्ट ने टिकट प्राइस और स्पेशल शोज को लेकर तगड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट के फैसले से फिल्म पर काफी इफेक्ट पड़ सकता है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तेलुगु भाषीय एक्शन ड्रामा फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' को दुनियाभर के थिएटर्स में रिलीज किया गया है। सुपरस्टार पवन कल्याण की इस मेगा फिल्म से इमरान हाशमी ने साउथ सिनेमा की दुनिया में कदम रखा है।

विदेशों और इंडिया दोनों ही जगह फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी शुरू हुई थी। पैन इंडिया रिलीज इस फिल्म का रिस्पांस भी काफी अच्छा था। अब फाइनली 25 सितंबर को फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है, लेकिन आते ही मूवी को तेलंगाना हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिखाया है।

राज्य सरकार के ज्ञापन पर लगा दी रोक एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पवन कल्याण और इमरान हाशमी की फिल्म ओजी के मेकर्स को तगड़ा झटका देते हए तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस ज्ञापन पर रोक लगा दी है, जहां फिल्म ओजी के स्पेशल शोज और टिकट प्राइस बढ़ाने की मेकर्स को अनुमति मिली थी। जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सरकारी आदेश पर तुरंत ही रोक लगा दी है, जिसे 19 सितंबर को पास किया गया था।

कोर्ट के इस फैसले से फैंस हुए निराश तेलंगाना हाईकोर्ट का ये फैसला सरकार के ज्ञापन को चैलेंज करने वाली याचिका के जवाब में आया है। कोर्ट के इस फैसले से जितने निराश फिल्म के मेकर्स हैं, उतने ही पवन कल्याण के फैंस भी हैं, क्योंकि कई उनमें से ऐसे हैं, जो प्रीमियर शो की टिकट पहले ही बुक कर चुके हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले का साफ मतलब ये है कि अब फिल्म की टिकट उतने में ही सोल्ड होंगी, जितना उनका ओरिजिनल प्राइस है और साथ ही स्पेशल शो का सपना भी मेकर्स का मिट्टी में मिल गया है।