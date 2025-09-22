OG Trailer: इंतजार खत्म! Pawan Kalyan की ओजी का धांसू ट्रेलर रिलीज, बवाल है इमरान हाशमी का गैंगस्टर लुक
OG Trailer पवन कल्याण की मोस्ट अवेटेड फिल्म ओजी का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। ट्रेलर में पवन कल्याण फुल एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। स्ट्रांग बीजीएम के साथ उनकी एंट्री धमाकेदार है। वहीं इमरान हाशमी विलेन के रूप में थिएटर में धमाल मचाने वाले हैं। ट्रेलर में उनका लुक शानदार है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर रिलीज हो गया है। दर्शक काफी वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे जो आखिरकार खत्म हो गया है। सुजीत निर्देशित इस फिल्म में पवन कल्याण और इमरान हाशमी गैंगस्टर लुक में छा गए हैं।
कैसा है ट्रेलर
ट्रेलर धांसू एक्शन, पावरफुल बीजीएम से भरपुर है। कनमनी के रूप में प्रियंका अरुल मोहन की केमिस्ट्री शानदार नजर आ रही है। ट्रेलर में एक खास सीन था जहां कनमनी, पवन कल्याण के हाथ पर बने टैटू के बारे में सवाल पूछती हैं। इस सीन के बाद, सोशल मीडिया पर फैन्स इन टैटू का मतलब ढूंढने में लगे और इस पर चर्चा शुरू हो गई। फैंस ने पवन कल्याण के टैटू को डिकोड किया जिसका मतलब निकला कि पवन का किरदार, ओजस गंभीरा बॉम्बे से दूर अपनी पावर और आग को एक आम जिंदगी जीने वाला है। ट्रेलर में बॉम्बे फ्लैशबैक सीन पवन के अतीत को राज छिपाते हुए दिखाता है। फैंस अनुमान लगा रे हैं कि ये टैटू पवन के टारगेट्स और पर्सनल वादों को दर्शाते हैं। पवन का किरदार अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई शुरुआत करने वाला है।
इमरान हाशमी का धांसू लुक
जब फिल्म से इमरान का लुक सामने आया था तभी से फैंस ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे। अब ट्रेलर में इमरान हाशमी ने अपने लुक से बवाल मचा दिया है। वे गैंग्स्टर के लुक में रेट्रो वाइब दे रहे हैं। पवन कल्याण के सामने इमरान खान विलेन के रूप में धमाका करने के लिए तैयार है।
इस फिल्म का संगीत थमन एस ने दिया है और पवन कल्याण ने वाशी यो वाशी ट्रैक को अपनी आवाज दी है। यह फिल्म 25 सितंबर को सभी साउथ इंडियन भाषाओं के साथ-साथ हिंदी में भी रिलीज होगी। तेलंगाना में 24 सितंबर को रात 9 बजे इसका पेड प्रीमियर होगा, जिसकी टिकट की कीमत 800 रुपये रखी गई है।
कृपया धैर्य रखें।