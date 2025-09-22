Kantara Chapter 1 Trailer: 'अधर्म को रोकने आ रहा दूत...', सरप्राइज पैकेज निकला कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर

Kantara Chapter 1 Trailer OUT ऋषभ शेट्टी की सुपरहिट फिल्म कांतारा का प्रीक्वल जल्द ही सिनमाघरों में रिलीज होने वाला है। फिल्म का ट्रेलर आज आउट हो गया है। ऋषभ के अलावा चंद मिनटों के ट्रेलर में जिसने जान डाली है वो हैं गुलशन देवैया। फिल्म अगले महीने रिलीज होने वाली है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2025 की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म काफी समय से बज में बनी हुई है। ऋषभ शेट्टी फिल्म की शूटिंग के साथ-साथ इसके पोस्टर्स भी शेयर करते आ रहे थे, ताकि लोगों के बीच उत्सुकता बनी रहे। अब मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जिसने वाकई दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया है।

कांतारा चैप्टर 1, साल 2022 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है। पहली फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा था। कमाई के साथ-साथ फिल्म को तगड़ी 8.2 की IMDb रेटिंग भी मिली थी। अब तीन साल के इंतजार के बाद कांतारा चैप्टर 1 आ रहा है जिसके ट्रेलर मात्र ने दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है।

कांतारा चैप्टर 1 का दमदार ट्रेलर हुआ रिलीज कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर दमदार होने के साथ-साथ रहस्यों से भी भरा है। कहानी की शुरुआत उस जंगल से होती है, जहां से शिवा (ऋषभ शेट्टी) गायब हुआ था। गांव के महाराजा कुलशेखर गुलशन देवैया बने हैं और रुक्मणी वसंत ने भी मुख्य भूमिका निभाई है। बेरमे की भूमिका में ऋषभ शेट्टी का लुक धांसू है। गुलशन हमेशा की तरह अपने किरदार में रम गए। उनका किरदार ट्रेलर में हैरान करता है।