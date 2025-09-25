Language
    26 साल पहले Box Office पर हुआ था महा क्लैश, बजट भी नहीं निकाल पाए थे Ajay Devgn और गोविंदा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:43 PM (IST)

    फिल्मी दुनिया में एक ही दिन कभी दो फिल्में रिलीज हो जाएं तो किसी के एक डूबने के चांसेस कई बार ज्यादा बढ़ जाते हैं। मगर क्या हो जब यही क्लैश दोनों ही फिल्मों की नैया डुबा दे? 26 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। एक ही दिन रिलीज हुई फिल्में बुरी तरह पिटी थीं।

    Hero Image
    बॉक्स ऑफिस पर भिड़ गए थे अजय देवगन और गोविंदा की फिल्में। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब दो बड़े सितारों की फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई हों। कभी यह टक्कर एक फिल्म के लिए फायदेमंद साबित होती है, तो कभी दोनों ही फिल्मों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक दिलचस्प वाकया साल 1999 में हुआ था, जब कॉमेडी के बादशाह गोविंदा (Govinda) और एक्शन किंग अजय देवगन (Ajay Devgn) आमने-सामने आए थे। 

    27 अगस्त 1999 को अजय देवगन की फिल्म दिल क्या करे (Dil Kya Kre) और गोविंदा की फिल्म हम तुम पे मरते हैं (Hum Tum Pe Marte Hain) एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह एक ऐसी टक्कर थी जिसने दर्शकों को असमंजस में डाल दिया था। 

    बॉक्स ऑफिस पर भिड़े थे गोविंदा-अजय

    अजय देवगन की दिल क्या करे एक गंभीर और भावनात्मक कहानी थी जिसमें उनके साथ महिमा चौधरी और काजोल थीं। काजोल के साथ अजय की जोड़ी को दर्शक पहले ही बहुत पसंद कर चुके थे और इस फिल्म से भी काफी उम्मीदें थीं। फिल्म के गाने भी शानदार थे। 

    hum tum pe marte hain

    Photo Credit - X

    दूसरी तरफ गोविंदा की हम तुम पे मरते हैं एक टिपिकल गोविंदा टाइप फिल्म थी, जिसमें कॉमेडी, डांस और रोमांस का भरपूर तड़का था। इस फिल्म में उनके साथ उर्मिला मातोंडकर थीं जिनकी जोड़ी गोविंदा के साथ पहली बार बनी थी। फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए थे।

    दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हश्र

    दोनों ही फिल्में अपनी-अपनी जॉनर में मजबूत थीं लेकिन एक ही दिन रिलीज होने की वजह से इसे भारी नुकसान झेलना पड़ा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे पहले किस फिल्म को देखें और इसका सीधा असर दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ा। आलम यह था कि यह दोनों ही फिल्में अपना बजट भी नहीं निकाल पाई थीं।

    Dil Kya Kare movie

    Photo Credit - X

    किस्सा टीवी के मुताबिक, अजय देवगन की दिल क्या करे 9 करोड़ रुपये में बनी थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई मात्र 8 करोड़ 90 लाख रुपये हुई थी। वहीं, गोविंदा की फिल्म हम तुम पे मरते हैं को 6 करोड़ 75 लाख रुपये में बनाया गया था लेकिन यह 6 करोड़ 23 लाख रुपये ही कमा पाई। दोनों ही फिल्में अपना बजट पूरा करने के करीब तो पहुंचीं लेकिन पूरा कर नहीं पाईं। 

