26 साल पहले Box Office पर हुआ था महा क्लैश, बजट भी नहीं निकाल पाए थे Ajay Devgn और गोविंदा

फिल्मी दुनिया में एक ही दिन कभी दो फिल्में रिलीज हो जाएं तो किसी के एक डूबने के चांसेस कई बार ज्यादा बढ़ जाते हैं। मगर क्या हो जब यही क्लैश दोनों ही फिल्मों की नैया डुबा दे? 26 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। एक ही दिन रिलीज हुई फिल्में बुरी तरह पिटी थीं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब दो बड़े सितारों की फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई हों। कभी यह टक्कर एक फिल्म के लिए फायदेमंद साबित होती है, तो कभी दोनों ही फिल्मों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक दिलचस्प वाकया साल 1999 में हुआ था, जब कॉमेडी के बादशाह गोविंदा (Govinda) और एक्शन किंग अजय देवगन (Ajay Devgn) आमने-सामने आए थे।

27 अगस्त 1999 को अजय देवगन की फिल्म दिल क्या करे (Dil Kya Kre) और गोविंदा की फिल्म हम तुम पे मरते हैं (Hum Tum Pe Marte Hain) एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह एक ऐसी टक्कर थी जिसने दर्शकों को असमंजस में डाल दिया था।

बॉक्स ऑफिस पर भिड़े थे गोविंदा-अजय अजय देवगन की दिल क्या करे एक गंभीर और भावनात्मक कहानी थी जिसमें उनके साथ महिमा चौधरी और काजोल थीं। काजोल के साथ अजय की जोड़ी को दर्शक पहले ही बहुत पसंद कर चुके थे और इस फिल्म से भी काफी उम्मीदें थीं। फिल्म के गाने भी शानदार थे।

Photo Credit - X दूसरी तरफ गोविंदा की हम तुम पे मरते हैं एक टिपिकल गोविंदा टाइप फिल्म थी, जिसमें कॉमेडी, डांस और रोमांस का भरपूर तड़का था। इस फिल्म में उनके साथ उर्मिला मातोंडकर थीं जिनकी जोड़ी गोविंदा के साथ पहली बार बनी थी। फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए थे।