'टाइगर श्रॉफ ने बड़े मियां अक्षय कुमार को धोखा दिया', फिर बौखलाए मुकेश खन्ना, कहा- 'कौन सुधारेगा...'

मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) कई बार पान मसाला एड करने वाले सितारों को भी आड़े हाथ ले चुके हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स पान मसाला ए़ड करते हैं जिस पर मुकेश अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब उन्होंने एक नया पोस्ट शेयर करते हुए टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर तंज कसा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुकेश खन्ना भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन वह अपने बयानों के लिए अक्सर लाइमलाइट में आ ही जाते हैं। वह अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं जो किसी भी मुद्दे पर अपनी राय देने से कभी नहीं रहते हैं। उनकी बेबाकी सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि सितारों के पान मसाला एड करने को लेकर भी होती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें