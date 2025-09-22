Language
    'टाइगर श्रॉफ ने बड़े मियां अक्षय कुमार को धोखा दिया', फिर बौखलाए मुकेश खन्ना, कहा- 'कौन सुधारेगा...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:44 AM (IST)

    मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) कई बार पान मसाला एड करने वाले सितारों को भी आड़े हाथ ले चुके हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स पान मसाला ए़ड करते हैं जिस पर मुकेश अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब उन्होंने एक नया पोस्ट शेयर करते हुए टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) पर तंज कसा है।

    मुकेश खन्ना ने पान मसाला एड करने वालों को लताड़ा। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुकेश खन्ना भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन वह अपने बयानों के लिए अक्सर लाइमलाइट में आ ही जाते हैं। वह अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं जो किसी भी मुद्दे पर अपनी राय देने से कभी नहीं रहते हैं। उनकी बेबाकी सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि सितारों के पान मसाला एड करने को लेकर भी होती है।

    मुकेश खन्ना कई बार पान मसाला एड करने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को लताड़ चुके हैं। हाल ही में एक बार फिर उन्होंने पान मसाला एड करने वाले सितारों के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है।

    टाइगर-अजय शाह रुख पर बरसे मुकेश खन्ना

    जैसा कि आप जानते हैं कि पान मसाला विमल के एड में शाह रुख खान (Shah Rukh Khan), अजय देवगन (Ajay Devgn) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जैसे सितारे दिखाई देते थे। मगर कुछ साल पहले अक्षय ने इस एड से किनारा कर लिया था और उनकी जगह छोटे मियां उर्फ टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ने लिया था। अब मुकेश खन्ना ने टाइगर पर तंज कसते हुए उन पर बड़े मियां को धोखा देने का आरोप लगाया है।

    एड देखकर बिगड़ा मुकेश खन्ना का जायका

    मुकेश खन्ना बीती रात को भारत-पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रहे थे और तभी पान मसाला का एड आ गया। पान मसाला एड की फोटो शेयर करते हुए अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, "टीवी पर भारत-पाकिस्तान का मैच देख रहा था। 'बोले जुबान केसरी' ने जायका बिगाड़ दिया। समझ नहीं आता कि क्यों किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस केसरी आदाब को बंद करें। सब पैसे का खेल है। कौन सुधारेगा मेरे देश को। क्या आपको समझ आ रहा है?" 

    वहीं तस्वीर के ऊपर मुकेश खन्ना ने लिखा है कि विमल यूनिवर्स में अक्षय कुमार आउट, टाइगर इन। टाइगर श्रॉफ ने बड़े मियां (अक्षय) को धोखा दिया। मुकेश का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

