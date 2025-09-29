Language
    Kantara Chapter 1 Collection: क्या करके मानेगा कांतारा! रिलीज से पहले ही ऋषभ की फिल्म ने कमाई से कर दिया दंग

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:54 AM (IST)

    Kantara Chapter 1 Advance Booking ऋषभ शेट्टी की आगामी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही टिकट धड़ाधड़ बिक गए हैं। आलम यह है कि पहले दिन के लिए ही फिल्म ने इतना जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है कि इसका 2025 की हाइएस्ट ओपनिंग फिल्म बनना तय है। जानिए कांतारा चैप्टर 1 का एडवांस कलेक्शन।

    कांतारा चैप्टर 1 का एडवांस कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- एक्स

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2022 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर कांतारा (Kantara) का प्रीक्वल अब रिलीज होने के नजदीक है। तीन साल से कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। अब आखिरकार फिल्म रिलीज होने वाली है और यह रिलीज से पहले ही कमाई से हर किसी के होश उड़ा रही है।

    कांतारा चैप्टर 1 की एडवांस बुकिंग हाल ही में शुरू की गई थी और पहले दिन ही इसने धमाकेदार कमाई कर ली। फर्स्ट डे को ही कांतारा चैप्टर 1 की इतनी टिकटें बिकीं कि कमाई करोड़ों में पहुंच गई। अब दूसरे दिन भी कांतारा चैप्टर 1 ने एडवांस कलेक्शन में गर्दा उड़ा दिया है।

    एडवांस कलेक्शन में कांतारा चैप्टर 1 का जादू

    बीते दिन कांतारा चैप्टर 1 ने ओपनिंग डे के लिए 6.28 करोड़ रुपये कमाई कर ली थी। ये कमाई ब्लॉक सीट को मिलकर थी। अब दूसरे दिन भी फिल्म का एडवांस कलेक्शन करोड़ों में हुआ है।

    Photo Credit - X

    सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कांतारा चैप्टर 1 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग में ब्लॉक सीट के साथ करीब 8.11 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है। पूरे भारत में फिल्म के करीब 1, 31, 527 टिकट्स बिके थे।

    कन्नड़ भाषा में हुई सबसे ज्यादा कमाई

    कन्नड़ सिनेमा की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म कांतारा चैप्टर 1 को पांच भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है। कन्नड़ के साथ-साथ इसे तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषा में देखा जा सकता है। यूं तो इस बात में कोई शक नहीं है कि कमाई सबसे ज्यादा कन्नड़ भाषा में ही है, लेकिन बाकी स्टेट में इसका खूब दबदबा देखने को मिल रहे है।

    टिकट्स कमाई
    कन्नड़ 118441 4,43,26,528 (ग्रॉस)
    तेलुगु 86 29,818
    तमिल 229 42,310
    हिंदी 10503 29,04241
    मलयालम 2268 40,9402

    ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी कांतारा चैप्टर 1 गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म का क्लैश वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से होगी।

