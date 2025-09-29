Kantara Chapter 1 Collection: क्या करके मानेगा कांतारा! रिलीज से पहले ही ऋषभ की फिल्म ने कमाई से कर दिया दंग

Kantara Chapter 1 Advance Booking ऋषभ शेट्टी की आगामी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही टिकट धड़ाधड़ बिक गए हैं। आलम यह है कि पहले दिन के लिए ही फिल्म ने इतना जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है कि इसका 2025 की हाइएस्ट ओपनिंग फिल्म बनना तय है। जानिए कांतारा चैप्टर 1 का एडवांस कलेक्शन।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2022 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर कांतारा (Kantara) का प्रीक्वल अब रिलीज होने के नजदीक है। तीन साल से कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। अब आखिरकार फिल्म रिलीज होने वाली है और यह रिलीज से पहले ही कमाई से हर किसी के होश उड़ा रही है।

कांतारा चैप्टर 1 की एडवांस बुकिंग हाल ही में शुरू की गई थी और पहले दिन ही इसने धमाकेदार कमाई कर ली। फर्स्ट डे को ही कांतारा चैप्टर 1 की इतनी टिकटें बिकीं कि कमाई करोड़ों में पहुंच गई। अब दूसरे दिन भी कांतारा चैप्टर 1 ने एडवांस कलेक्शन में गर्दा उड़ा दिया है।

एडवांस कलेक्शन में कांतारा चैप्टर 1 का जादू बीते दिन कांतारा चैप्टर 1 ने ओपनिंग डे के लिए 6.28 करोड़ रुपये कमाई कर ली थी। ये कमाई ब्लॉक सीट को मिलकर थी। अब दूसरे दिन भी फिल्म का एडवांस कलेक्शन करोड़ों में हुआ है।

Photo Credit - X सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कांतारा चैप्टर 1 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग में ब्लॉक सीट के साथ करीब 8.11 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है। पूरे भारत में फिल्म के करीब 1, 31, 527 टिकट्स बिके थे।