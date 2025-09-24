सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के क्लैश पर बोले वरुण धवन, कहा- 'कांतारा से डर...'

अभिनेता वरुण धवन (Varun Dhawan) की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ऋषभ शेट्टी की कंतारा ए लीजेंड - चैप्टर 1 के साथ बॉक्स-ऑफिस पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब वरुण ने खुलासा किया है कि अपनी मूवी का एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर के साथ क्लैश होने की वजह से उनकी नींद उड़ गई है।

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस मूवी में उनके साथ जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित श्राफ नजर आएंगे। इसी दिन ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 भी रिलीज होने वाली है।

प्रोडक्शन वाले सेट करते हैं डेट अब दोनों फिल्मों के क्लैश की वजह से वरुण के फैंस थोड़े नाराज से थे। उन्हें लगा कि वरुण धवन को भी इस बारे में चिंता होगी। ट्विटर पर #varunsays सेशन के दौरान उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान एक फैन ने एक्टर से पूछा- कांतारा से डर नहीं लग रहा? इस पर वरुण ने जवाब दिया- रिलीज डेट तो प्रोडक्शन वाले सेट करते हैं। हम बस अपनी फिल्म पर मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को हंसाने की कोशिश। मैं विश कर रहा हूं कि 2 अक्टूबर को सब थिएटर में हंस रहे होंगे।