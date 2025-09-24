सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के क्लैश पर बोले वरुण धवन, कहा- 'कांतारा से डर...'
अभिनेता वरुण धवन (Varun Dhawan) की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ऋषभ शेट्टी की कंतारा ए लीजेंड - चैप्टर 1 के साथ बॉक्स-ऑफिस पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब वरुण ने खुलासा किया है कि अपनी मूवी का एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर के साथ क्लैश होने की वजह से उनकी नींद उड़ गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस मूवी में उनके साथ जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित श्राफ नजर आएंगे। इसी दिन ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 भी रिलीज होने वाली है।
प्रोडक्शन वाले सेट करते हैं डेट
अब दोनों फिल्मों के क्लैश की वजह से वरुण के फैंस थोड़े नाराज से थे। उन्हें लगा कि वरुण धवन को भी इस बारे में चिंता होगी। ट्विटर पर #varunsays सेशन के दौरान उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान एक फैन ने एक्टर से पूछा- कांतारा से डर नहीं लग रहा? इस पर वरुण ने जवाब दिया- रिलीज डेट तो प्रोडक्शन वाले सेट करते हैं। हम बस अपनी फिल्म पर मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को हंसाने की कोशिश। मैं विश कर रहा हूं कि 2 अक्टूबर को सब थिएटर में हंस रहे होंगे।
Release date toh production wale set karte hain. Par hum buss apni film pe mehnant kar rahe hain aur logo ko Hassane ki koshish. I wish Oct 2nd everyone is laughing and smiling and celebrating #varunsays https://t.co/dB2q09gGVB— Varun sunny sanskari Dhawan (@Varun_dvn) September 23, 2025
क्यों फ्लॉप हुई थी बेबी जॉन?
इस दौरान वरुण ने अपनी फिल्म बेबी जॉन के फ्लॉप पर भी बात की। इस मूवी में उनके साथ कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी नजर आई थीं। वरुण से पूछा गया कि उनकी फिल्म क्यों फ्लॉप हुई? इस पर एक्टर ने कहा, हां, यार नहीं चली यार। सबने बहुत मेहनत की इसलिए सनी संस्कारी की तुलसी की स्क्रिप्ट बिल्कुल नई है। आप सबको मजा आएगा 2 अक्टूबर को।
Hain yaar nahi chali yaar sab ne bahut mehnat ki isilya #ssktk ki script totally nayi hain hopefully app sabko maaza aayegaa Oct 2nd ko #varunsays https://t.co/KJByAxEnX7— Varun sunny sanskari Dhawan (@Varun_dvn) September 23, 2025
2 अक्टूबर को होगा दोनों फिल्मों का क्लैश
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक रोांटिक मूवी है। वहीं कांतारा- चैप्टर 1 साल 2022 में आई कांतारा का सीक्वल है। ये एक माइथोलॉजिकल ड्रामा है। इसे ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है और वो इसके लीड एक्टर भी हैं। इस बार कास्ट में गुलशन देवैया, रुकमिणी वसंत और जयराम भी शामिल हैं। इस हिसाब से फैंस को दो बिल्कुल अलग-अलग थीम की फिल्में एक ही दिन देखने को मिलेंगी।
