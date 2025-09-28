Kantara Chapter 1 Collection: अरे बाप रे! रिलीज से पहले ही कांतारा ने मचाई तबाही, एडवांस बुकिंग में धांसू कमाई
ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 एडवांस बुकिंग (Kantara Chapter 1 Advance Booking) के मामले में धांसू कमाई कर रही है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में पहले ही वरुण धवन की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को टक्कर दे दी है। अब 2 अक्टूबर को इसका फैसला भी हो जाएगा। मूवी का एडवांस कलेक्शन देखकर आपकी आंखे खुली की खुली रह जाएगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की अपकमिंग फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) को लेकर पहले ही बहुत हाइप बना हुआ है। ये मूवी साल 2022 में इसी नाम से आई मूवी कांतारा का प्रीक्वल है। इस मूवी को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है और वो इसमें एक्टर भी हैं। फिल्म 2 अक्तूबर को रिलीज हो रही है।
गुलशन देवैया भी आएंगे नजर
फिल्म में ऋषभ के अलावा रुक्मिणी वशिष्ट और गुलशन देवैया भी अहम भूमिका में हैं। मूवी को लेकर पहले से ही काफी हलचल हैं क्योंकि इसमें एक्टर के रोल और खासतौर पर कोला का प्रदर्शन काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इस वजह से भी फैंस को इसका ब्रेसब्री से इंतजार है। वहीं अब मूवी की एडवांस बुकिंग भी चालू हो गई है।
कितना रहा एडवांस बुकिंग कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने ब्लॉक सीट के साथ कुल 6.28 करोड़ टिकट्स की बिक्री की है। ये सभी भाषाओं के आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा टिक्ट्स की बिक्री बैंग्लोर में हुई है। यहां 3.43 करोड़ टिकट बिके। कर्नाटक में ये आंकड़ा 3.92 करोड़ रहा। इसके बाद मैसूर में 40.84 लाख , मैंग्लोर में 20.89 लाख टिकट बिके। पूरे इंडिया में कुल 906 जगह इसके शोज रखे गए हैं। मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर ने अकेले बेंगलुरु के अपने 15 सिनेमाघरों में लगभग 183 शो रिलीज किए हैं।
View this post on Instagram
मूवी के ट्रेलर रिलीज के बाद से फैंस के बीच इसको लेकर क्रेज और भी बढ़ गया है। फैंस इसकी थिएट रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार ऋषभ इसका सबसे बड़ा आकर्षण थे हालांकि इस सीजन में गुलशन देवैया मौजूदगी इसमें नया मसाला जोड़ेगी।
पार्ट ने कमाई के मामले में किया कमाल
14 करोड़ रुपये के बजट में बनी साल 2022 में रिलीज हुई 'कंतारा' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। मूवी ने 400 से 500 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस फिल्म को पूरे भारत में लोकप्रियता मिली और फिर इसे कई भाषाओं में डब किया गया। कंतारा में भूतकोला और कोस्टल कर्नाटक की एक मान्यता, पंजुराली देवता की खोज की गई थी। वहीं इसका प्रीक्वल पूर्व-औपनिवेशिक काल में सेट है और ये माइथोलॉजिकल ट्रेडिशन कैसे शुरू हुआ उस पर ध्यान केंद्रित कराता है।
