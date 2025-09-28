Kantara Chapter 1 Collection: अरे बाप रे! रिलीज से पहले ही कांतारा ने मचाई तबाही, एडवांस बुकिंग में धांसू कमाई

ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 एडवांस बुकिंग (Kantara Chapter 1 Advance Booking) के मामले में धांसू कमाई कर रही है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में पहले ही वरुण धवन की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को टक्कर दे दी है। अब 2 अक्टूबर को इसका फैसला भी हो जाएगा। मूवी का एडवांस कलेक्शन देखकर आपकी आंखे खुली की खुली रह जाएगी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की अपकमिंग फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) को लेकर पहले ही बहुत हाइप बना हुआ है। ये मूवी साल 2022 में इसी नाम से आई मूवी कांतारा का प्रीक्वल है। इस मूवी को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है और वो इसमें एक्टर भी हैं। फिल्म 2 अक्तूबर को रिलीज हो रही है।

गुलशन देवैया भी आएंगे नजर फिल्म में ऋषभ के अलावा रुक्मिणी वशिष्ट और गुलशन देवैया भी अहम भूमिका में हैं। मूवी को लेकर पहले से ही काफी हलचल हैं क्योंकि इसमें एक्टर के रोल और खासतौर पर कोला का प्रदर्शन काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इस वजह से भी फैंस को इसका ब्रेसब्री से इंतजार है। वहीं अब मूवी की एडवांस बुकिंग भी चालू हो गई है।