Kantara Chapter 1 की शूटिंग के दौरान ऋषभ शेट्टी ने स्पेशल सीन्स के लिए किया बड़ा त्याग, लेकिन क्यों?

ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त ऋषभ ने बताया कि फिल्म के कुछ सीन्स की शूटिंग के दौरान उन्होंने नॉन-वेज खाना और चप्पल पहनना छोड़ दिया था। ऋषभ ने कहा कि वे मन की स्पष्टता चाहते थे और किसी भी तरह की उलझन से बचना चाहते थे। उन्होंने सेट पर भी कम लोगों की मौजूदगी का ध्यान रखा।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 आने वाले दो अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्टर इन दिनों अपनी फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं। ऋषभ इस फिल्म के एक्टर और डायरेक्ट दोनों हैं। एक्टर ने इस दौरान फिल्म से जुड़ी अपनी तैयारी की बात की और बताया कि इसके लिए उन्होंने कितनी कठिन परीक्षा दी थी।

ऋषभ शेट्टी ने अपनाए सेट पर कुछ नियम केरल में प्रेस से बातचीत करते हुए ऋषभ ने बताया कि फिल्म के कुछ सीन्स शूट करने के दौरान उन्होंने नॉन वेज खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। इसके अलावा वो चप्पलें पहनने से भी परहेज करते थे। आइए जानते हैं इसका कारण।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषभ से पूछा गया कि क्या यह सच है कि उन्होंने कांतारा चैप्टर 1 की शूटिंग के दौरान नॉन-वेज नहीं खाया और न ही चप्पल पहनी। इसके जवाब में ऋषभ ने कहा, "पूरी फिल्म के लिए नहीं, सिर्फ कुछ सीन्स के लिए। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, इसलिए इसे करते समय मुझे मन की स्पष्टता की जरूरत थी। मैं किसी भी तरह की उलझन में नहीं पड़ना चाहता था। यह एक ईश्वर है जिस पर मैं विश्वास करता हूं, इसलिए मैंने इसके दौरान खुद को सीमित रखा।"

सेट पर भी कम लोगों की मौजूदगी अभिनेता और फिल्म निर्माता ने यह भी बताया कि उन्होंने इन हिस्सों की शूटिंग के दौरान सेट पर ज्यादा लोगों की मौजूदगी न होने का भी ध्यान रखा। उन्होंने कहा, "आमतौर पर,जब आप शूटिंग करते हैं, तो सेट पर हजारों लोग होते हैं। लेकिन मैंने इन हिस्सों की शूटिंग उस तरह से नहीं की; मैं बहुत सावधानी बरतता हूं। मैंने बहुत सावधानी रखी क्योंकि मैं आस्तिक हूं। मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाता; मैं उसका सम्मान करता हूं। और बदले में भी मैं यही उम्मीद करता हूं।"