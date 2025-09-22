Language
    Jolly LLB 3 Worldwide Collection: अक्षय और अरशद ने मिलकर हिला डाला बॉक्स ऑफिस, विदेशों में छापे इतने नोट

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:41 PM (IST)

    Jolly LLB 3 Worldwide Collection सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी की तीसरी किश्त ने पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर राज किया। कमाई का ये सिलसिला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसने विदेशों में भी खूब नोट छापे। जानिए जॉली एलएलबी 3 का वर्ल्डवाइज कलेक्शन।

    Hero Image
    जॉली एलएलबी 3 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर फिल्म जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3) ने सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री की है। इस फिल्म ने अपनी रिलीज के साथ ही दर्शकों का दिल जीत लिया है और इसका असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी साफ दिख रहा है। जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी की यह तीसरी किश्त जिसमें पहली बार दोनों 'जॉली' (जगदीश मिश्रा और जगेश्वर त्यागी) एक साथ आए हैं, उम्मीदों पर खरी उतरी है और जबरदस्त कमाई कर रही है।

    19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई जॉली एलएलबी 3 ने अपने पहले दिन 12.5 करोड़ रुपये की अच्छी शुरुआत की लेकिन असली कमाल वीकेंड में देखने को मिला। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के कारण शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई में भारी उछाल आया और शानदार कमाई सिर्फ भारत में नहीं हो रही है, बल्कि विदेशों में भी इसका जलवा देखने को मिल रहा है।

    वर्ल्डवाइड में जॉली एलएलबी 3 का कलेक्शन

    फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले दो दिनों में ही 50 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया था। तीसरे दिन के कलेक्शन के साथ यह आंकड़ा और भी बढ़ गया। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने तीन दिनों में दुनियाभर में 75 करोड़ रुपये के करीब कमाई कर ली है। इंडियन कलेक्शन हटाए तो सिर्फ ओवरसीज में जॉली एलएलबी 3 का कारोबार 11.01 करोड़ रुपये है।

    Photo Credit - X

    भारत में भी मार ली हाफ सेंचुरी

    बात करें घरेलू बॉक्स ऑफिस की तो 12 करोड़ रुपये से ऊपर की ओपनिंग करने वाली अक्षय कुमार की मूवी जॉली एलएलबी 3 ने शनिवार को 20 करोड़ रुपये और रविवार को 21 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इस तरह  सिर्फ तीन दिनों में जॉली एलएलबी 3 का घरेलू नेट कलेक्शन 53.5 करोड़ रुपये के पार हो गया है। यह इस फ्रेंचाइजी के लिए अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड है।

    Photo Credit - X

    वीकेंड में तो फिल्म ने कमाई से गर्दा उड़ा दिया, अब इसकी असली परीक्षा नॉन-वीकेंड में देखने को मिलेगी। नॉन-हॉलीडे और नॉन-वीकेंड में दोनों जॉली दर्शकों को सिनेमाघरों में खींच पाते हैं या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा।

