Jolly LLB 3 Worldwide Collection: अक्षय और अरशद ने मिलकर हिला डाला बॉक्स ऑफिस, विदेशों में छापे इतने नोट

Jolly LLB 3 Worldwide Collection सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी की तीसरी किश्त ने पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर राज किया। कमाई का ये सिलसिला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसने विदेशों में भी खूब नोट छापे। जानिए जॉली एलएलबी 3 का वर्ल्डवाइज कलेक्शन।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर फिल्म जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3) ने सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री की है। इस फिल्म ने अपनी रिलीज के साथ ही दर्शकों का दिल जीत लिया है और इसका असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी साफ दिख रहा है। जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी की यह तीसरी किश्त जिसमें पहली बार दोनों 'जॉली' (जगदीश मिश्रा और जगेश्वर त्यागी) एक साथ आए हैं, उम्मीदों पर खरी उतरी है और जबरदस्त कमाई कर रही है।

19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई जॉली एलएलबी 3 ने अपने पहले दिन 12.5 करोड़ रुपये की अच्छी शुरुआत की लेकिन असली कमाल वीकेंड में देखने को मिला। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के कारण शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई में भारी उछाल आया और शानदार कमाई सिर्फ भारत में नहीं हो रही है, बल्कि विदेशों में भी इसका जलवा देखने को मिल रहा है।