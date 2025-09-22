Language
    Box Office: दो वकीलों की वकालत के आगे नहीं टिका कोई, ओपनिंग वीकेंड पर ऐसा रहा 3 फिल्मों का हाल

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:09 PM (IST)

    Box Office Report बीते शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3 Collection) निशानची और अजेय जैसी लेटेस्ट फिल्मों के बीच क्लैश देखने को मिला। अब ओपनिंग वीकेंड समाप्त हो गया है और इस आधार पर हम आपको उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने रिलीज के पहले तीन दिन में सबसे अधिक कमाई की है।

    बॉक्स ऑफिस क्लैश रिपोर्ट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में एक नहीं बल्कि तीन-तीन फिल्मों को एक साथ रिलीज किया गया था। जिनमें जॉली एलएलबी 3, निशानची और अजेय शामिल रहीं। बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिला। ओपनिंग वीकेंड का समय बीत गया है और हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई हैं कि तीनों में से कमाई के मामले में किस मूवी ने बाजी मारी है। 

    आइए जानते हैं कि किस लेटेस्ट रिलीज ने इस बॉक्स ऑफिस क्लैश को जीता है और धुआंधार कलेक्शन करके दिखाया है। 

    अजेय (Ajey)

    उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यानाथ की बायोपिक अजेय को भी 19 सितंबर शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। ओपनिंग वीकेंड तक ये फिल्म वापसी करने में नाकाम रही। रिलीज के पहले तीन (Ajey Box Office Collection Day 3) दिन में ये पॉलिटिकल थ्रिलर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 1.18 करोड़ का कारोबार करने में कामयाब हो पाई है, जोकि बेहद निराशाजनक आंकड़ा है। 

    फोटो क्रेडिट- एक्स

    जॉली एलएलबी 2 (Jolly LLB 3)

    सुपरस्टार अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर कोर्टरूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 इस वीकेंड की सबसे बड़ी रिलीज रही। इस फिल्म ने अपनी शानदार कहानी और स्टार कास्ट की कमाल की एक्टिंग के दम पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। ओपनिंग वीकेंड पर जॉली एलएलबी 3 रिलीज के पहले तीन दिन (Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 3) में फिलहाल सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी है। इसका नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 53.5 करोड़ रहा है। 

    फोटो क्रेडिट- एक्स

    निशानची (Nishaanchi)

    हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय निर्देशक अनुराग कश्यप की लेटेस्ट फिल्म निशानची ने भी जॉली एलएलबी 3 और अजेय के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश में भाग लिया। लेकिन इन दो मूवीज की तुलना में निशानची का हाल कुछ ज्यादा ही बेहाल रहा। ओपनिंग वीकेंड तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म महज 85 लाख का कारोबार ही कर सकी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि लेटेस्ट रिलीज के आधार पर निशानची सबसे फिसड्डी रही है। 

    फोटो क्रेडिट- एक्स

    बॉक्स ऑफिस क्लैश रिपोर्ट कार्ड

    • जॉली एलएलबी 3- 53.5 करोड़

    • अजेय- 1.18 करोड़

    • निशानची- 85 लाख

    ऐसे में इस सप्ताह ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन के मामले में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 ने बंपर कमाई से बॉक्स ऑफिस क्लैश में का जीत का परचम लहाराया है। 

