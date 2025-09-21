Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 3: रविवार को 'जॉली' ने की छप्परफाड़ कमाई, तीन दिन में हाफ सेंचुरी पार
Jolly LLB 3 Collection अक्षय कुमार को इस साल के अंत में अच्छी सफलता हाथ लगी है। हाउसफुल 5 के बाद उनकी फिल्म जॉली एलएलबी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया है और अच्छा कलेक्शन कर रही है। फिल्म ने पहले दिन 12 करोड़ की ओपनिंग की और तीसरे दिन भी अच्छी कमाई की।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और अरशद वारसी (Arshad Warsi) की कोर्टरूम ड्रामा जॉली एलएलबी 3 को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत मिली। फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का काफी फायदा मिला और दोनों जॉली को एक साथ देखने के लिए पहले दिन ही सिनेमाघरों में भीड़ उमड़ पड़ी।
वीकेंड पर हुआ तगड़ा कलेक्शन
सफल कानूनी-कॉमेडी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त में इस जोड़ी को विश्वसनीय सौरभ शुक्ला के साथ फिर से जोड़ा गया है, जो सीधे-साधे जज त्रिपाठी की अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं। सुबह के अलावा शाम के शोज काफी भरे हुए नजर आए। वहीं वीकेंड पर कलेक्शन (Jolly LLB 3 Collection) में भारी उछाल देखने को मिला। फिल्म ने पहले दिन 12 करोड़ का कलेक्शन किया।
यह भी पढ़ें- Jolly LLB 3 Worldwide Collection: भाई साहब! दुनियाभर में दो जॉलियों ने मचाई लूटमार, कलेक्शन हुआ अपरंपार
कितनी रही तीसरे दिन की कमाई?
वहीं दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 20 करोड़ रुपये पहुंच गया। अब तीसरे दिन भी फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है। सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने तीसरे दिन 19.74 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इस हिसाब से मूवी का कुल कलेक्शन 52.24 करोड़ रुपये हो चुका है। वहीं फिल्म भारत के अलावा ग्लोबल लेवल पर भी अच्छी कमाई कर रही है। वर्ल्डवाइड फिल्म ने 19 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। डबल डिजिट वाली इस ओपनिंग को फिल्म के लिए अच्छी शुरुआत माना गया है।
पहली दो फ्रेंचाइजी का कैसा था बॉक्स ऑफिस पर हाल?
इस कोर्टरूम फ्रैंचाइज़ी की पिछली दो फिल्मों को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। पहली फिल्म, जॉली एलएलबी, 2013 में रिलीज़ हुई थी और इसने पहले दिन 3.05 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, दूसरी फ़िल्म, जॉली एलएलबी 2, 2017 में रिलीज हुई थी और इसने पहले दिन 13.20 करोड़ रुपये की कमाई की थी। फ़िलहाल, जॉली एलएलबी 3 दूसरी फ़िल्म से पीछे चल रही है।
अन्य कौन-कौन से कलाकार आए नजर?
अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा, जॉली एलएलबी 3 में सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी, गजराज राव, सीमा बिस्वास और राम कपूर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी एक किसान परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी ज़मीन बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ताकतवर ताकतों और भ्रष्ट नेताओं के कारण उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। उसकी विधवा (सीमा बिस्वास) न्याय की गुहार लगाने अदालत जाती है। अदालत में, जॉली मिश्रा (अक्षय कुमार) और जॉली त्यागी (अरशद वारसी) अलग-अलग पक्षों से भिड़ते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।