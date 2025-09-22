Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jolly LLB 3: बॉक्स ऑफिस पर 5 कारणों से अव्वल निकली जॉली एलएलबी 3, इस वजह से बनी मस्ट वॉच

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:27 PM (IST)

    Jolly LLB 3 Collection अभिनेता अरशद वारसी और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर कोर्टरूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 इन दिनों सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाए हुए है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन 5 कारणों से ये फिल्म बंपर कमाई कर रही है और ऑडियंस की पहली पसंद बन गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जॉली एलएलबी 3 की सफलता का राज (फोटो क्रेडिट- जागरण)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Jolly LLB 3 Five Reasons: 19 सितंबर को जॉली एलएलबी 3 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। निशानची और अजेय जैसी मूवीज के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश में इस कोर्टरूम ड्रामा मूवी ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस आधार पर आज हम आपको अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और अरशद वारसी (Arshad Warsi) स्टारर इस मूवी की सफलता के पांच बड़े कारण बताने जा रहे हैं। किस वजह से जॉली एलएलबी 3 मस्ट वॉच बन गई है और कामयाबी हासिल रही है। 

    सच्ची घटना पर आधारित कहानी

    जॉली एलएलबी 3 की रिलीज को तीन दिनों का समय बीता है। ओपनिंग वीकेंड पर 50 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके के इस कोर्टरूम ड्रामा ने अपनी सफलता का शोर मचा दिया है। फिल्म की सक्सेस का पहला कारण इसकी शानदार कहानी रही है। दरअसल जॉली एलएलबी 3 के डिस्क्लेमर में ये जानकारी दी गई है कि ये मूवी साल 2011 में उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौल गांव में हुई सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसे काल्पनिक रूप दिया गया। 

    यह भी पढ़ें- Box Office: दो वकीलों की वकालत के आगे नहीं टिका कोई, ओपनिंग वीकेंड पर ऐसा रहा 3 फिल्मों का हाल

    हिट फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त

    निर्देशक सुभाष कपूर के निर्देशन साल 2013 में जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई। जिसमें अभिनेता अरशद वारसी ने अहम भूमिका निभाई। फिल्म कमर्शियल तौर पर सफल रही। फिर 2017 में जॉली एलएलबी 2 को रिलीज किया गया, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में रहे।

    बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद अब 2025 में अरशद और अक्षय इस फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त में एक साथ नजर आएं है। जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई चल रही है, उससे ये भी सफलता का स्वाद चख सकती है। 

    दमदार डायलॉग बने यूएसपी

    फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी वजह इसमें मौजूद एक से बढ़कर डायलॉग्स हैं। जैसे-

    • अमीर-अमीर बनता जा रहा है, गरीब और भी गरीब।

    • हमें लक्ष्मी जी ने यहां भेजा, हम भी तो लक्ष्मी के लिए यहां बैठे हैं।

    • हम लोग बड़े प्रोफेशनल हैं काम करें या ना करें पर पेमेंट पूरी लेते हैं।

    इस तरह के जॉली एलएलबी 3 के कई दमदार सवांद आपका दिल आसानी से जीत लेंगे। 

    सिस्टम की पोल खोलती फिल्म

    जॉली एलएलबी 3 एक ऐसी फिल्म है, जो करप्ट सिस्टम की पोल खेलती है। कैसे बड़े-बड़े उद्योगपति प्रशासन की मदद से गरीब किसानों को शोषण करते हैं, ये मुद्दा आपको इस मूवी में बखूबी देखने को मिलेगा। समय बेशक बदल रहा है, लेकिन किसानों की हालत आज भी जस के तस बनी हुई है।  

    दमदार एक्टिंग और कॉमेडी का डबल डोज

    फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, हुमा कुरैशी, अमृता राव, सीमा बिश्वास, गजराव राव और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाओं को अदा किया है। सभी की एक्टिंग अपने-अपने किरदार के हिसाब से दमदार रही है। इसके अलावा अक्षय, अरशद और सौरभ की कॉमेडी आपको लोट-पोट होने पर मजबूर कर देगी। 

    यह भी पढ़ें- Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 3: रविवार को 'जॉली' ने की छप्परफाड़ कमाई, तीन दिन में हाफ सेंचुरी पार