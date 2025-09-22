Jolly LLB 3: बॉक्स ऑफिस पर 5 कारणों से अव्वल निकली जॉली एलएलबी 3, इस वजह से बनी मस्ट वॉच

Jolly LLB 3 Collection अभिनेता अरशद वारसी और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर कोर्टरूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 इन दिनों सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाए हुए है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन 5 कारणों से ये फिल्म बंपर कमाई कर रही है और ऑडियंस की पहली पसंद बन गई है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Jolly LLB 3 Five Reasons: 19 सितंबर को जॉली एलएलबी 3 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। निशानची और अजेय जैसी मूवीज के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश में इस कोर्टरूम ड्रामा मूवी ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस आधार पर आज हम आपको अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और अरशद वारसी (Arshad Warsi) स्टारर इस मूवी की सफलता के पांच बड़े कारण बताने जा रहे हैं। किस वजह से जॉली एलएलबी 3 मस्ट वॉच बन गई है और कामयाबी हासिल रही है।

सच्ची घटना पर आधारित कहानी जॉली एलएलबी 3 की रिलीज को तीन दिनों का समय बीता है। ओपनिंग वीकेंड पर 50 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके के इस कोर्टरूम ड्रामा ने अपनी सफलता का शोर मचा दिया है। फिल्म की सक्सेस का पहला कारण इसकी शानदार कहानी रही है। दरअसल जॉली एलएलबी 3 के डिस्क्लेमर में ये जानकारी दी गई है कि ये मूवी साल 2011 में उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौल गांव में हुई सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसे काल्पनिक रूप दिया गया।

बॉक्स ऑफिस पर मूवी सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद अब 2025 में अरशद और अक्षय इस फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त में एक साथ नजर आएं है। जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई चल रही है, उससे ये भी सफलता का स्वाद चख सकती है।

दमदार डायलॉग बने यूएसपी फिल्म की सफलता की सबसे बड़ी वजह इसमें मौजूद एक से बढ़कर डायलॉग्स हैं। जैसे- अमीर-अमीर बनता जा रहा है, गरीब और भी गरीब।

हमें लक्ष्मी जी ने यहां भेजा, हम भी तो लक्ष्मी के लिए यहां बैठे हैं।

हम लोग बड़े प्रोफेशनल हैं काम करें या ना करें पर पेमेंट पूरी लेते हैं। इस तरह के जॉली एलएलबी 3 के कई दमदार सवांद आपका दिल आसानी से जीत लेंगे। सिस्टम की पोल खोलती फिल्म जॉली एलएलबी 3 एक ऐसी फिल्म है, जो करप्ट सिस्टम की पोल खेलती है। कैसे बड़े-बड़े उद्योगपति प्रशासन की मदद से गरीब किसानों को शोषण करते हैं, ये मुद्दा आपको इस मूवी में बखूबी देखने को मिलेगा। समय बेशक बदल रहा है, लेकिन किसानों की हालत आज भी जस के तस बनी हुई है।