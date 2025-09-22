'पैसा कमाता, टैक्स देता...', Akshay Kumar ने मनी माइंडेड बुलाने वालों को दिया करारा जवाब
जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3) एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) पर हमेशा मनी माइंडेड होने का आरोप लगता रहा है। हाल ही में अभिनेता ने मनी माइंडेड कहे जाने को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि वह देश में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले सेलेब्स में से एक हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी दुनिया में ऐसे कई सितारे हैं जिन पर इल्जाम लगता है कि वे सिर्फ पैसे के लिए कोई भी काम करते हैं। वे उन्हें मनी माइंडेड बुलाते हैं। अक्षय कुमार (Akshay Kumar) भी उन्हीं में से एक हैं। हाल ही में अभिनेता ने उन्हें मनी माइंडेड बुलाने वालों को जवाब दिया है।
अक्षय कुमार ने एक हालिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि वह देश के उन चुनिंदा सेलेब्स में से एक हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। लेटेस्ट रिलीज मूवी जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3) में नजर आ रहे अभिनेता ने कहा कि उनके मनी माइंडेड होने में आखिर समस्या ही क्या है।
मनी माइंडेड बुलाने पर अक्षय कुमार का जवाब
एक टीवी शो में अक्षय कुमार ने मनी माइंडेड का इल्जाम लगाने वालों को जवाब देते हुए कहा, "अगर पैसा कमाया है तो लूट के नहीं कमाया है। मैंने काम करके कमाया है। 8 साल से मैं सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला शख्स हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं मनी माइंडेड या कुछ और हूं। पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। पैसा कमाता हूं, टैक्स देता हूं और उन पैसों से काफी सेवा करता हूं। ये मेरा धर्म है।"
Photo Credit - Instagram
अक्षय कुमार ने आगे कहा, "बाकी चाहे कुछ भी कहे, मैं कुछ विश्वास नहीं करता। अगर आपको फीते काटने से पैसा मिलता है तो क्या प्रॉब्लम है? वो पैसा देने के लिए तैयार हैं? जब तक आप किसी की चोरी नहीं कर रहे, जब तक आप किसी को लूट नहीं रहे हो, जब तक आप मेहनत कर रहे हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।" उनका ये भी कहना है कि कुछ साल पहले उन्होंने एक फिल्म को कंप्लीट करने के लिए खुद के पैसे लगाए थे। उस वक्त प्रोड्यूसर फाइनेंशिल क्राइसेस से जूझ रहे थे।
यह भी पढ़ें- Akshay Kumar के साथ परेश रावल की लड़ाई पर प्रियदर्शन ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'वह डरे हुए थे लेकिन...'
अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्में
इस वक्त अक्षय कुमार कोर्टरूम ड्रामा जॉली एलएलबी 3 में नजर आ रहे हैं। हाल ही में फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई और अक्षय के साथ लीड रोल में अरशद वारसी हैं। इसके बाद अभिनेता भूत बंगला, हैवान और हेरा फेरी 3 जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।