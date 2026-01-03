अरे बाप रे! Dhurandhar की आंधी से हिल गया बॉक्स ऑफिस, 'पुष्पा 2' को झुकाने पर आतुर हुई रणवीर सिंह की फिल्म
Dhurandhar Worldwide Collection: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर दिन-ब-दिन कहर बरपा रही है। भारत में फिल्म का कलेक्शन आसमान छू रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) शाह रुख खान, सलमान खान, आमिर खान और रणबीर कपूर जैसे सितारों की बॉक्स ऑफिस की गद्दी छीन चुकी है। हालांकि, यहां फिल्म तरस खाने को तैयार नहीं है। अब यह पैन इंडियन फिल्म पुष्पा 2 द रूल (Pushpa 2 The Rule) के पीछे पड़ गई है।
आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर धुरंधर को लेकर फिल्मी दुनिया में खूब बज था, लेकिन किसी को भी यह यकीन नहीं था कि यह फिल्म हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाएगी। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजार में भी इसने ऐसा दबदबा बनाया कि खाड़ी देशों में बैन होने के बावजूद रणवीर सिंह की फिल्म ने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया है।
पुष्पा 2 पर बरपने वाला है धुरंधर का कहर
धुरंधर को रिलीज हुए 29 दिन हो गए हैं और फिल्म का कारोबार अभी तक डबल डिजिट में हो रहा है। इसने बीते गुरुवार तक पूरी दुनिया में 1164 करोड़ रुपये का कारोबार किया था जिससे इसने जवान का रिकॉर्ड (1148 करोड़) तोड़ दिया था। अब शुक्रवार को फिल्म ने इतनी जबरदस्त कमाई कर ली है कि जल्द ही यह अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को पछाड़ देगी।
धुरंधर लाई वर्ल्डवाइड कलेक्शन से सुनामी
2024 को रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने दुनियाभर में 1742.1 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इस फिल्म का रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। मगर जिस स्पीड से धुरंधर आगे बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब अल्लू अर्जुन का ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, धुरंधर ने 29 दिनों में दुनियाभर में 1191.59 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। यानी सिंगल डे फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 27 करोड़ रुपये था।
क्या है धुरंधर मूवी की कहानी?
आदित्य धर निर्देशित धुरंधर सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म है जिसकी कहानी ल्यारी क्षेत्र के आतंकवाली नेटवर्क के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, राकेश बेदी, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे सितारे मुख्य भूमिकाओं में हैं।
