अरे बाप रे! Dhurandhar की आंधी से हिल गया बॉक्स ऑफिस, 'पुष्पा 2' को झुकाने पर आतुर हुई रणवीर सिंह की फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) शाह रुख खान, सलमान खान, आमिर खान और रणबीर कपूर जैसे सितारों की बॉक्स ऑफिस की गद्दी छीन चुकी है। हालांकि, यहां फिल्म तरस खाने को तैयार नहीं है। अब यह पैन इंडियन फिल्म पुष्पा 2 द रूल (Pushpa 2 The Rule) के पीछे पड़ गई है।

आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर धुरंधर को लेकर फिल्मी दुनिया में खूब बज था, लेकिन किसी को भी यह यकीन नहीं था कि यह फिल्म हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाएगी। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजार में भी इसने ऐसा दबदबा बनाया कि खाड़ी देशों में बैन होने के बावजूद रणवीर सिंह की फिल्म ने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया है।

पुष्पा 2 पर बरपने वाला है धुरंधर का कहर धुरंधर को रिलीज हुए 29 दिन हो गए हैं और फिल्म का कारोबार अभी तक डबल डिजिट में हो रहा है। इसने बीते गुरुवार तक पूरी दुनिया में 1164 करोड़ रुपये का कारोबार किया था जिससे इसने जवान का रिकॉर्ड (1148 करोड़) तोड़ दिया था। अब शुक्रवार को फिल्म ने इतनी जबरदस्त कमाई कर ली है कि जल्द ही यह अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को पछाड़ देगी।