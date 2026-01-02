Language
    Dhurandhar की सफलता के बीच थिएटर में री-रिलीज होगी Ranveer Singh की ये 15 साल पुरानी फिल्म

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:49 PM (IST)

    रणवीर सिंह की धुरंधर की सफलता के बीच उनकी डेब्यू फिल्म को दोबारा से री-रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। मूवी 16 जनवरी को सिनेमाघरों में ...और पढ़ें

    बैंड बाजा बारात का एक सीन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) की सफलता का आनंद ले रहे हैं। फिल्म में उन्होंने एक अंडरकवर स्पाई एजेंट का किरदार निभाया है जो पाकिस्तान के ल्यारी जाकर वहां भारत के खिलाफ काम कर रहे लोगों की खूफिया जानकारी इकट्ठा करता है।

    साल 2010 में किया था डेब्यू

    वहीं इस बीच खबर आ रही है कि उनकी एक और सफल फिल्म को सिनेमाघरों में री-रिलीज करने की तैयारी चल रही है। ये रणवीर सिंह की डेब्यू फिल्म भी थी जिसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा नजर आई थीं। फिल्म साल 2010 में आई थी और अब लगभग 15 साल बाद इसे फिर से रिलीज करने की तैयारी है। मूवी का नाम है बैंड बाजा बारात और सिनेमा एक्जीबिशन कंपनी पीवीआर आईएनओएक्स ने इसकी घोषणा की है।

    PVR INOX ने की घोषणा

    यह फिल्म 16 जनवरी को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी। यह घोषणा रणवीर की हालिया फिल्म 'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता के बीच आई है। पीवीआर सिनेमाज ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा,“रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा और एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी जो कभी पुरानी नहीं होती। बैंड बाजा बारात बड़े पर्दे पर वापस आ गई है - फिर से मस्ती का आनंद लें! #BandBaajaBaaraat 16 जनवरी को PVR INOX में दोबारा रिलीज हो रही है!”

    क्या है बैंड बाजा बारात की कहानी?

    यह फिल्म दिल्ली के दो महत्वाकांक्षी युवा ग्रेजुएट, श्रुति (अनुष्का शर्मा) और बिट्टू (रणवीर सिंह) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 'शादी मुबारक' नाम से एक वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। भारतीय शादियों की उथल-पुथल भरी दुनिया में दोस्ती और भरोसे के सफर पर आगे बढ़ते हुए, वे एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। बैंड बाजा बारात का निर्देशन मनीष शर्मा ने अपने निर्देशन की शुरुआत में किया था। यह फिल्म 2010 में रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और रणवीर रातोंरात स्टार बन गए थे।

