Dhurandhar की सफलता के बीच थिएटर में री-रिलीज होगी Ranveer Singh की ये 15 साल पुरानी फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) की सफलता का आनंद ले रहे हैं। फिल्म में उन्होंने एक अंडरकवर स्पाई एजेंट का किरदार निभाया है जो पाकिस्तान के ल्यारी जाकर वहां भारत के खिलाफ काम कर रहे लोगों की खूफिया जानकारी इकट्ठा करता है।

साल 2010 में किया था डेब्यू वहीं इस बीच खबर आ रही है कि उनकी एक और सफल फिल्म को सिनेमाघरों में री-रिलीज करने की तैयारी चल रही है। ये रणवीर सिंह की डेब्यू फिल्म भी थी जिसमें उनके साथ अनुष्का शर्मा नजर आई थीं। फिल्म साल 2010 में आई थी और अब लगभग 15 साल बाद इसे फिर से रिलीज करने की तैयारी है। मूवी का नाम है बैंड बाजा बारात और सिनेमा एक्जीबिशन कंपनी पीवीआर आईएनओएक्स ने इसकी घोषणा की है।

PVR INOX ने की घोषणा यह फिल्म 16 जनवरी को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी। यह घोषणा रणवीर की हालिया फिल्म 'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता के बीच आई है। पीवीआर सिनेमाज ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा,"रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा और एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी जो कभी पुरानी नहीं होती। बैंड बाजा बारात बड़े पर्दे पर वापस आ गई है - फिर से मस्ती का आनंद लें! #BandBaajaBaaraat 16 जनवरी को PVR INOX में दोबारा रिलीज हो रही है!"